Roff Çorap’ın sahibi MESUT KOPUZ: Dünya’ya açılacağız

HABER: HAKAN KANBUROĞLU

2003 yılından bu yana sektörde yer alan Roff Çorap firmasının sahibi Mesut Kopuz müşterilerine kaliteli hizmet sunduğunu belirtti. Başakşehir’den Dünyaya açılacağını ifade eden Kopuz, ‘’Bizi rakiplerimizden ayıran en büyük özelliğimiz ismimiz. Roff Çorap marka olarak iç piyasada kalite olarak kendini tanıtmış, kaliteli ürün grubuyla ön plana çıkmış bir firma. Diğer rakiplerimizden bizi ayıran en büyük özelliğimiz kalitemiz.” İfadelerini kullandı.

Mesut Kopuz “Roff Çorap üretim olarak 2003 yılında kuruldu. Yani yaklaşık 16-17 senedir bu sektördeyiz. Çorap üretimi yapıyoruz. Erkek ağırlıkta olmak üzere bayan ve çocuk bütün herkese hitap ediyoruz. Ürün çeşitliliğimiz çok.” Cümlelerini kullanırken 2021 sezonunda Dünya’ya açılacağını belirtti.