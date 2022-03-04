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Rusya ve Ukrayna'ya ihraç fındıklar elde kaldı

RUSYA'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi sonrası bölgeye yapılan fındık ihracatı, askıya alındı. Çok sayıda TIR'ın yol ve limanlarda kaldığını belirten Ulusal Fındık Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi Sebahattin Arslantürk, "Rusya ve Ukrayna'ya yıllık 50 milyon dolarlık ihracımız söz konusuydu. Ticaret için bundan sonrasında alternatif pazarlar arayışındayız" dedi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
04 Mart 2022 Cuma 10:14
Rusya ve Ukrayna'ya ihraç fındıklar elde kaldı

Türkiye'nin dünyada üretim lideri olduğu fındığın ihracatı, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri harekatı nedeniyle etkilendi. Yolda ve limandaki TIR şoförleri geri çağırılırken, fındık ihracatı için alternatif pazar arayışları da şimdiden başladı. Ulusal Fındık Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi ve Trabzon Ticaret Borsası Meclis Başkanı Sebahattin Arslantürk, bütün deniz ve kara yolu ulaşımının tıkandığını belirterek, "Yolda olan ürünlerimizi geri çağırdık. İlerideki tarihteki yüklemelerimizi mecburiyetten durdurduk. Rusya ve Ukrayna'ya yıllık 50 milyon dolarlık bir ihracımız söz konusuydu. Oluşan bu savaş, durumunun kimseye faydası yok. Bütün dünyanın etkilendiği gibi bölgemiz de olumsuz etkilendi. Bundan sonrasında savaşın bir an önce durdurulup, normal yaşama dönülmesini umuyoruz" diye konuştu. 

'HİNDİSTAN VE ÇİN'DE GİDEREK BÜYÜYORUZ'

Yapılan kontratların yerine getirilmeyeceğini kaydeden Arslantürk, "Çünkü bir yara var. Ticaret için bundan sonrasında alternatif pazarlar arayışındayız. Zaten fındık sektörü son yıllarda bir atılım içinde. Amacımız, diğer açıldığımız yeni pazarlarda hacmimizi büyütmek. Buna da örnek, Hindistan ve Çin'dir. Bu pazarlarda her geçen gün ciddi oranda büyüyoruz. Yakın gelecekte Çin, dünyada bizim en önemli pazarımız haline gelecek gibi görünüyor. Bu da sevindirici. Üretimde de verimliliği artırarak toplam ihracatta büyüme hedefimizi yerine getirmeye planlıyoruz" dedi. 

'NORMALLEŞMEYİ BEKLİYORUZ'

Rusya ve Ukrayna limanlarına indirilmiş fakat gümrük işlemleri yapılmamış konteynerler olduğunu hatırlatan Arslantürk, "Konteynerlere ne olacağını bilemiyoruz. Normalleşmeyi bekliyoruz. Bütün sektöre ait yollarda ve limanlarda yükler var. Geriye çekebildiğimizi, geri çekiyoruz. Geriye çekemediklerimiz konteynerler konusunda gerekli girişimlerde bulunuldu. Sonuçlarını bekliyoruz" diye konuştu. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
RusyaUkraynaSavaşFındıkIhracat
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