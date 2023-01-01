Sabiha Gökçen Havalimanı'nda hava trafiğini durduran "Push Back" arızası

İSTANBUL, (DHA)

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda akşam saatlerinde yaşanan olayda, park halindeki bir uçağı başka bir yere çeken push back aracı arızalandı. Pistte kalan uçağın ve push back aracının çekilmesi için çalışma başlatıldı. Bu sırada havalimanına inişler bir süreliğine durduruldu. Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapması gereken 15 uçak, İstanbul Havalimanı'na yönlendirildi.

Yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından uçağın pistten çekilmesi sonrası hava trafiği normale döndü.