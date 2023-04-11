Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya
Gazete Sayfaları RESMİ İLANLAR GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE
BİST
5.122,23
ALTIN
1.240,73
DOLAR
19,29
STERLİN
23,99
EURO
21,05
10 KALEM LABORATUVAR MALZEMELERİ ÜSKÜDAR DEVLET HASTANESİ
10 KALEM LABORATUVAR MALZEMELERİ ÜSKÜDAR...
39 KALEM BASILI EVRAK , TÜKETİM SARF MALZEMESİ VE GÜVENLİK GÖREVLİLERİ İÇİN KIYAFET ALIMI DEVLET HASTANESİ-ESENYURT NECMİ KADIOĞLU SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDICILIKLARI
39 KALEM BASILI EVRAK ,...
BİNA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ - İSTANBUL AVRUPA SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
BİNA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR İL SAĞLIK...
Kapadokya Üniversitesi Öğretim elemanı alacak
Kapadokya Üniversitesi Öğretim elemanı...

Sahil kentleri Akçakoca ve Amasra'da balıkçılar, sezona erken "paydos" dedi

Düzce ve Bartın'da 1 Eylül'de "vira bismillah" diyerek denize açılan balıkçılar, olumsuz hava şartları ve ürün azlığı nedeniyle 15 Nisan'daki yasak öncesi sezonu kapattı.

11 Nisan 2023 Salı 15:16
0 Okunma
Sahil kentleri Akçakoca ve Amasra'da balıkçılar, sezona erken "paydos" dedi
Düzce

Bölgedeki önemli balıkçı limanlarından Düzce'nin Akçakoca ile Bartın'ın Amasra ilçesinde balıkçılar, sezon bitiminden bir hafta önce kötü giden hava şartları ve av azlığı nedeniyle "ekmek tekneleri"ni limanlara demirledi.

Tekne ve ağ tamirlerine başlayan balıkçılar, av yasağıyla kıyı ve midye avcılığıyla geçimlerini sağlamaya devam edecek.

Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, AA muhabirine, iyi başlayan sezonun devamında da bereketli avlanma yaptıklarını söyledi.

Balıkçılığın mevsim ve hava şartlarına bağlı olduğunu anlatan Karakaş, genel anlamda kıyı ve açık deniz balıkçılığında iyi sezon geçirdiklerini belirtti.

Karakaş, balıkçıların denize açılmadığını ve tamir onarım işlerine başladıklarını vurgulayarak, "Denizin ısınması ve hava şartlarının nisan ayında kötü geçmesiyle sezon kendi kendine bitmiş durumda. Ayın 15'inde umumi yasak başlıyor. Tezgahlarda balık eksikliğini ve yüksek fiyatları göreceğiz." diye konuştu.

Kıyı balıkçılığında sadece tür ve boy yasaklarının bulunduğunu, havaların ısınmasıyla çinekop, lüfer, mezgit, barbun, istavritin tezgahlarda yerini alacağını aktaran Karakaş, "Sezonu şu an itibarıyla kapatmış durumundayız. Son zamanlarda zaten hava şartları çok kötü gidiyor. Böyle de devam edecek gibi." dedi.

20 yıldır balıkçılık yapan Ferhat Top da tamir ve bakım işlerine başladıklarını kaydetti. Yeni sezonu bekleyeceklerine işaret eten Top, "Şu an bakım onarım yapıyoruz. Yeni sezona kadar teknelerimiz bakımlarıyla, ağ tamiriyle uğraşacağız. Onun dışında yeni sezona kadar çıkmak yok." şeklinde konuştu.

"Eski bollukları bulamıyoruz"

Amasra Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Tayfun Orhan da bu sezon balıkçıların yüzünün sadece palamutla güldüğünü söyledi.

Kısa süre önce de hamsi bolluğu yaşandığını anımsatan Orhan, "15 Nisan'da bitmesi gereken av sezonunu 1 hafta önceden kapattık sayılır. Balıkçılık her geçen sene kötüye gidiyor. Eski bollukları bulamıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Balıkçıların tekne ve kayıklarını boşaltıp ağ tamirine başladığını aktaran Orhan, "Şu anda tezgahlar da boş, hiç balık yok. Bu sene kötü bir sezon geçirdik, balıkçılar umduğunu bulamadı." dedi.

İlçede 15 yıldır balıkçılık yapan Hasan Ok da kötü bir sezon geçirdiklerini ve 1 Eylül'den bu yana yaşamlarını idame ettirecek kadar balık avlayabildiklerini anlattı.

Ok, bu sene avcılıkta verim alamadıklarını vurgulayarak, "Biraz mezgit iyi gitti, oradan kazandığımızla idare edeceğiz. Şu anda ağlarımızı dışarı çıkardık, toplayıp gideceğiz. Daha sonra da ağ ve tekne bakımımıza başlayacağız." ifadesini kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
SahilkentleriBalıkçılarpaydos
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mart ayında elleçlenen yük ve konteyner miktarı azaldı
Mart ayında elleçlenen yük ve konteyner miktarı azaldı
Rusya Merkez Bankası: İhracat ödemelerinde rublenin payı doları yakaladı
Rusya Merkez Bankası: İhracat ödemelerinde rublenin payı doları yakaladı
İstanbullu şirketlerin sanayi ihracatı martta 8 milyar doları aştı
İstanbullu şirketlerin sanayi ihracatı martta 8 milyar doları aştı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans