Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 32
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
2.405,13
ALTIN
965,54
DOLAR
17,50
STERLİN
20,76
EURO
17,56
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi...
Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim...
Düsseldorf Başkonsolosluğuna Sözleşmeli Sekreter Alınacak
Düsseldorf Başkonsolosluğuna Sözleşmeli Sekreter...
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Öğretim üyesi alacak
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Öğretim...

Sahilden toplanan yosunlar gübreye dönüştürülüyor

14 Temmuz 2022 Perşembe 12:50
Sahilden toplanan yosunlar gübreye dönüştürülüyor

YALOVA - Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde, sahilden toplanan yosunlar işlenip gübreye dönüştürülerek seralarda kullanılıyor. Çiftlikköy Belediye Başkanı Ali Murat Silpagar, "Türkiye'de yosun kullanarak gübre üreten tek biziz. Yosunlardan gübre üretip seralarda halkımıza dağıtarak değerlendiriyoruz" dedi.

Çiftlikköy sahilinden yosunların toplanarak işlenip doğaya geri kazandırılmasını ve aynı zamanda kumsalın temizlenmesini sağlamayı hedefleyen 'Maviden Yeşile Sürdürülebilir Bir Geleceğe Projesi’ sürüyor. Çiftlikköy Belediyesi tarafından yürütülen proje kapsamında ekipler, modüler yosun temizleme makinesiyle kumsala zarar vermeden elde edilen yosunları kompost tesisine ulaştırıyor. Burada işlenene yosunlar gübreye dönüştürülüyor.



Türkiye'de kompost üretimi gerçekleştiren ilk 30 belediye arasında yer aldıklarını söyleyen Çiftlikköy Belediye Başkanı Ali Murat Silpagar, "Çiftlikköy Belediyesi olarak 'Maviden Yeşile Sürdürülebilir Bir Geleceğe' adlı projemiz kapsamında yosunlar ve evsel organik atıkları yeniden işleyerek, ilk kompost üretimini gerçekleştirdik ve ilk 30 belediye arasına girdik. Çiftlikköy sahilinde toplamış olduğumuz yosunlar ve esnafımızdan, muhtarlıklarımızdan, pazar yerimizden, restoran, lokanta, kahvehane gibi yerlerden buralara koyduğumuz konteynerler aracılığıyla kahverengi atıkları ve yeşil atıkları topluyoruz. Bunlar kompost makinesinde bir araya gelerek, 14 günlük bir işlemin ardından gübre olarak çıkıyor. Çıkan bu gübreler ilk aşamada belediyemizin park ve bahçelerinde kullanılıyor. Ayrıca ücretsiz olarak da halkımıza dağıtıyoruz" dedi.




'TÜRKİYE'DE İLK KEZ BİZ UYGULADIK'

Türkiye'de yosun kullanarak gübre üreten ilk belediye olduklarını belirten Silpagar, "Bunu üreten tek biziz. Çiftlikköy sahillerinde çok yosun oluyor. Dolayısıyla bunları tekrar doğaya dönüştürmek için, yosunları da kullanabilmek için denizden topluyoruz. Buradan da gübre üretip seralarda halkımıza dağıtarak değerlendiriyoruz. Ve bunu Türkiye'de ilk biz yaptık" ifadelerini kullandı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
YosunGübreSahilYalova
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İnegöllü çiftçiyi dolu vurdu; zarar 20 milyon TL
İnegöllü çiftçiyi dolu vurdu; zarar 20 milyon TL
Almanlar, 5 yıl sonra Ruslardan liderliği geri aldı
Almanlar, 5 yıl sonra Ruslardan liderliği geri aldı
Türkiye'de lavanta üretilen alan 20 bin dekara yükseldi
Türkiye'de lavanta üretilen alan 20 bin dekara yükseldi
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans