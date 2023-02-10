Sanayi üretim endeksi Aralık 2022'de aylık yüzde 1,6 artarken, yıllık yüzde 0,2 azaldı

Ankara

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), geçen yılın aralık ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, geçen yıl aralıkta takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi 2021'nin aynı ayına göre yüzde 0,2 geriledi.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, Aralık 2022'de madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,1, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi de yüzde 8,5 azaldı. İmalat sanayi sektörü endeksi ise yüzde 0,5 arttı.

Arındırılmamış sanayi üretim endeksinde yıllık bazda yüzde 1,17 azalış oldu.

- Sanayi üretiminde aylık veriler

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, geçen yıl aralıkta bir önceki aya kıyasla yüzde 1,6 arttı. Söz konusu ayda sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 2,3 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,7 artarken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,2 azaldı.