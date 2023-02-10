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Sanayicilerin deprem bölgesine yönelik yardımları aralıksız sürüyor

Sanayicilerin "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası yaptığı yardımlar, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda bölgedeki ihtiyaç sahiplerine gönderiliyor.

10 Şubat 2023 Cuma 16:49
Sanayicilerin deprem bölgesine yönelik yardımları aralıksız sürüyor

Ankara

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, AFAD, Türk Kızılay, yerli-yabancı arama kurtarma ekipleri ve sivil toplum kuruluşları tarafından belirlenen öncelikli malzemeler, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda deprem bölgesine ulaştırılıyor.

Sanayicilerin deprem bölgesine yönelik yardımları aralıksız sürerken, karavanlardan çok amaçlı konteynerlere, jeneratörlerden vinçlere kadar kritik öneme sahip birçok malzeme ve araç gereç, deprem bölgelerine 24 saat esasıyla sevk ediliyor.

Organize sanayi bölgeleri (OSB) yönetimlerinden gelen yardımlar, kriz masasında öncelik sırasına konularak vakit kaybetmeden deprem bölgesine gönderiliyor. Depremzedelerin en temel ihtiyacı olan barınma imkanını sağlamak amacıyla iki oda, mutfak ve tuvaletin bulunduğu ofis tipi konteynerler de afet bölgelerine kurulmaya başlandı.

Hem elektrik ihtiyacının karşılanması hem de arama kurtarma faaliyetlerine yardımcı olmak amacıyla bölgeye şimdiye kadar 5 bin jeneratörün sevkiyatı yapılırken depremzedelerin barınma ve diğer ihtiyaçları için karavana dönüştürülmüş tır ve konteynerler de bölgeye ulaştırıldı.

Ekiplerin enkaz kaldırırken kullandıkları ve yıprandığı için belirli aralıklarla değiştirmek zorunda oldukları 100 bin iş eldiveni de peyderpey bölgeye gönderildi.

Binaların enkazını kaldırmak ve göçük altında kalan vatandaşları kurtarmak için kepçe, vinç gibi iş makinaları hayati önem taşırken bu ihtiyaca yönelik TSE'nin de desteğiyle 52 büyük tonajlı vinç, afet bölgesine gönderilerek kullanılmaya başlandı.

Arama kurtarma ekiplerinin gece çalışmasına olanak sağlayan led projektörler ile ilave aydınlatma ekipmanları da bölgeye ulaştırıldı. Arama kurtarma ve enkaz kaldırma ekipleri ile depremzedeler için 77 bin 598 ısıtıcı bölgelere teslim edilirken 20 bin ısıtıcı da yolda. Arama kurtarma ekiplerinin kullandığı birçok aletle araç gereç de bakanlık koordinasyonuyla depremin yaşandığı ilk andan bu yana ulaştırılmaya devam ediliyor.

Afetten etkilenen 7 ilde AFAD ve Türk Kızılay koordinasyonuyla her türlü yardım malzemelerinin toplandığı yeni depoların kurulması da organize edildi.

Depremzedelerin temizlik ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla mobil prefabrik banyo ve tuvaletler de afetten etkilenen bölgelere sevk edilmeye başlandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
SanayicilerDeprem BölgesiYardım
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