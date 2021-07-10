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'Sandıklı'da patates üretimi yüzde 30 azaldı'

Sandıklı Ziraat Odası Başkanı Fatma Toptaş, ilçede patates üretim alanlarının azaldığını belirterek, 2 liranın altında satıldığında üreticinin zarar edeceğini söyledi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
10 Temmuz 2021 Cumartesi 10:32
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'Sandıklı'da patates üretimi yüzde 30 azaldı'

Türkiye'deki patates ihtiyacının yüzde 20'sinin karşılandığı Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde, hasada başlandı. Patatesin kilosu 1 lira 80 kuruşa satılıyor. İlçede geçen yıl binin üzerinde üretici 40 bin dekar alana patates ekimi yaptı. Bu yıl ise 927 üretici 28 bin dekar alanda ekim yaptı. Üretici, patates ekiminin azaldığını, zarar etmeleri durumunda gelecek yıllarda azalmanın devam edeceğini kaydetti.

'PATATES ÜRETİMİ YÜZDE 30 AZALDI'

Ziraat Odası Başkanı Fatma Toptaş, bu sene patates ekiminde yüzde 30'a varan azalma olduğunu belirterek, "Girdi maliyetlerinde de önemli artışlar var. Bugün için bu fiyatlar iyi gibi görünse de kuraklık ve girdi maliyetleri gibi faktörlerden dolayı ürün alamayan çiftçi bu fiyatlarla zarar eder. Kilogramı 2 lira olursa üretici kazanır. Ama 1 lira 50 kuruşun altına düşerse zarar eder. Bu nedenle de üretim yine azalır" diye konuştu.

'FİYAT DÜŞMEZSE ÇİFTÇİ PARA KAZANIR'

İlçede ilk patates sökümü yapan Sabahattin Demir, “Biz açılışı yaptık. Kilogramını 1 lira 80 kuruşa sattık. Bu rakamlar iyi, düşmezse çiftçi para kazanır. Bu sene Afyon'un malları çok güzel. Dekara 4.5 ile 5 ton arası mal geliyor" dedi.

'EN BÜYÜK SIKINTIMIZ, SİGORTAMIZ YOK'

Denizli Pamukkale Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikerliği Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Emine Yalın, “Annem işçi başı. Boş zamanlarımda, tatil zamanlarımda gelip annemle beraber çalışıyorum. En büyük sorunumuz erken saatte kalkıyoruz. Mallar sıcaktan yanmasın diye. Buna rağmen sigortamız yok. Başımıza çalışırken bir şey gelirse durumumuz zor. Zaten insanların elinde olsa burada çalışmak istemez" dedi. Öte yandan patates hasadının ekim ayı sonlarına kadar sürmesi bekleniyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
SandıklıPatatesTarımüretim
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