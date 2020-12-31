Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 14
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları İLAN Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul
BİST
1478
ALTIN
453.442
DOLAR
7.4439
STERLİN
10.1949
EURO
9.1440
Araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi alınacak
Araştırma görevlisi ve öğretim...
160 personel alımı yapılacak
160 personel alımı yapılacak
90 adet proje personeli alınacak
90 adet proje personeli...
Müşavirlik hizmetleri alacak
Müşavirlik hizmetleri alacak

Şanlıurfa'da belediyeler 8 ayakkabı fabrikası kuracak

Şanlıurfa'da Büyükşehir Belediyesi ile merkez Haliliye Belediyesi, kentte istihdam oluşturmak için 8 ayakkabı fabrikası kuracak. Kurulacak fabrikalar ile kentin ayakkabı üssü olması ve 6 bin kişiye iş imkanı sağlanması hedefleniyor.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
31 Aralık 2020 Perşembe 13:59
0 Okunma
Şanlıurfa'da belediyeler 8 ayakkabı fabrikası kuracak

ŞANLIURFA - Türkiye'nin en genç nüfusuna sahip kentlerinden Şanlıurfa'da Valilik koordinesinde gerçekleştirilen istihdam atağı projesi kapsamında Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve Haliliye Belediyesi tarafından 8 ayakkabı fabrikasının kurulması için protokol imzalandı. Yer tahsisi yapılan ve temeli bir ay içerisinde atılacak olan fabrikaların 2 yıl içinde faaliyete geçmesi hedefleniyor.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Organize Sanayi Bölgesi'nde mevcut 13 ayakkabı fabrikasında yıllık 10 milyon çift ayakkabı üretildiğini, 8 fabrikanın faaliyete başlaması ile yıllık üretim kapasitesinin 30 milyon çifte yükseleceğini söyledi. Bu durumun hem istihdamın önünü açacağını hem de Şanlıurfa'yı ayakkabı üssüne dönüştüreceğini ifade eden Canpolat, "Haliliye Belediyesi 2, büyükşehir belediyesi 6 olmak üzere 8 fabrikanın kurulması için protokol imzaladık. En kısa zamanda ihalelerine çıkıp bu fabrikaların temeli atılacak. Fabrikalar tamamlandığında yaklaşık 6 bin işsize istihdam sağlamış olacağız” dedi.

Yerel yönetimler olarak istihdam konusunda üzerlerine düşen görevler olduğunu ve bu çerçevede fabrikaların kurulması kararını aldıklarını anlatan Canpolat, "Bölgemizde fabrika sayısını artırarak, ilimizdeki işsizlikle ilgili mücadelede başarılı olacağımız kanaatindeyim. Yapılacak olan bu fabrikalarımızla Şanlıurfa'nın ayakkabı üssü haline getirilmesi hedefleniyor. Bunun ilgili adımlar atıldı. Türkiye’nin ayakkabı ihtiyacının bu bölgeden karşılanmasını hedefliyoruz. Kentimizdeki işsizlik sorunun kısa sürede asgariye indirmeye yönelik çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.

Canpolat, ayrıca iş insanlarını da kente yatırım yapmaya davet etti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ŞanlıurfaAyakkabı Fabrikası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Darüşşafaka kurumsal yönetimde notunu 9.66'ya yükseltti
Darüşşafaka kurumsal yönetimde notunu 9.66'ya yükseltti
Balıkesir’e 30 milyon liralık biyogaz yatırımı
Balıkesir’e 30 milyon liralık biyogaz yatırımı
Pandemi, fuarcılık sektöründe ‘dijital açılım’ başlattı
Pandemi, fuarcılık sektöründe ‘dijital açılım’ başlattı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans