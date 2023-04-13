Şanlıurfa'da selin ev, iş yeri ve araçlara verdiği zarar 300 milyon lira

Şanlıurfa

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Şanlıurfa, 15 Mart'ta nadir görülen sel felaketiyle karşılaştı.

Metrekareye düşen 180-190 kilogram yağış, kısa sürede kent merkezinden geçen 3 derenin aniden taşmasına yol açtı. Sel felaketinde 17 kişi hayatını kaybetti, 62 kişi yaralandı.

Afet sırasında kullandığı tırla Atatürk Barajı'na sürüklenen şoförün cenazesi ve aracına 10 gün süren yoğun çalışmaların ardından ulaşıldı.

Dünyanın en büyük doğal akvaryumu olarak nitelendirilen, Şanlıurfa'nın simgesi Balıklıgöl'de de su seviyesi yaklaşık 2 metre yükseldi, felaket sırasında dibe dalan balıklar günler sonra yüzeyde görülmeye başladı.

Türkiye'nin çeşitli kentlerinden gelen, aralarında askerlerin de bulunduğu 10 bin 686 görevli, selin ardından kentteki tahribatın izlerini silebilmek için günlerce yoğun çaba gösterdi.

Kentteki belediyeler, selden etkilenen bölgelerdeki evler başta olmak üzere park ve bahçelerde bakım ve onarım yaparak bir ayın ardından bölgeyi eski görünümüne kavuşturmayı başardı.

Sel felaketinin en çok etkilediği mekanların başında gelen, Türkiye'nin en büyük arkeoloji müzeleri arasında bulunan Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi depolarında bulunan yaklaşık 65 bin eser, titizlikle yürütülen işlemlerin ardından tahliye edildi.

Atatürk Barajı havzasındaki aşırı kirlilik nedeniyle ilk 15 gün şebeke suyu verilemeyen Şanlıurfa'da, su içilebilir seviyeye yeni ulaştı.

"Depremden daha çok kenti selin yorduğunu söyleyebilirim"

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, deprem sürecini yönetirken bir anda sel felaketiyle karşı karşıya kaldıklarını söyledi.

Sel sürecini 10 gün içerisinde hızlı bir şekilde yönettiklerini vurgulayan Vali Ayhan, "Açık konuşayım, ben depremden daha çok kenti selin yorduğunu söyleyebilirim. Yani sel biraz daha meşakkatli oldu. 2 bine yakın ev, 1000'in üzerinde araç, 500'ün üzerinde iş yeri ciddi zarar gördü. Cadde ve sokakların temizlenmesi, altyapının iyileştirilmesi, zarar tespitlerinin yapılması ve bunların gerçekleştirilmesini büyük oranda hallettik." dedi.

Ayhan, şu an müsait olan derelerin tamamının üzerinin açıldığını, çalışmaların devam ettiğini belirterek, bundan sonraki süreçte derelerin üzerinin kapatılmaması için tedbirler aldıklarını aktardı.

"Ev ve iş yeri zararlarını ödedik"

Sel nedeniyle oluşan zararın tespitlerini bitirdiklerini ifade eden Ayhan, şöyle konuştu:

"Ev ve iş yeri zararlarını ödedik. Araç hasarı zararları kaldı, bunun da tespitleri bitti, inşallah bu hafta içerisinde bunun da ödemesini gerçekleştireceğiz. Sadece ev eşyası zararı, iş yeri zararı ve araç zararı yaklaşık 300 milyon lira tuttu. Diğer araçların, iş makinelerinin çalışması, personel giderleri, altyapıların iyileştirilmesinden hariç. Bizzat vatandaşın yaşadığı mağduriyet bakımından baktığımızda 300 milyon lira seldeki zararımızın tamamı. 'Birlikte yaraları saracağız.' dedik. 'Vatandaşlarımızı mağdur etmeyeceğiz.' dedik, yanında olduğumuzu vurguladık. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları, İçişleri Bakanımızın direktifleri ve gönderdiği kaynaklarla vatandaşlarımızın yaralarını da sarmış olacağız."