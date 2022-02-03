Savunma sanayi yerli yazılımların gücüyle dijitalleşiyor

Ar-Ge ve inovasyon faaliyetleriyle yerlilik oranını yüzde 80 seviyesine çıkaran Türk savunma ve havacılık sanayi, ihracat faaliyetlerini giderek genişletiyor. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, sektör 2021'de yüzde 41,5 artışla 3 milyar 224 milyon 786 bin dolar ihracat gerçekleştirdi. İşletmelere Ar-Ge ve inovasyon gücü kazandıran yerli yazılımların 2023’te ihracatta 10 milyar doları aşmayı hedefleyen savunma sanayinin bel kemiğini oluşturduğunu belirten Bilişim A.Ş. Genel Müdürü Hüseyin Erdağ, “Türk savunma sanayi, yerli yazılımların sunduğu çözümlerle Türkiye’ye dünyanın dev endüstrileri arasında temsil gücü kazandırıyor. Yerli yazılımlar savunma sanayine, dolayısıyla Türkiye ekonomisine nitelikli bir değer katmakla kalmıyor, siber güvenlik ve verilerin gizliği açısından da savunma sanayinin üzerinde koruyucu bir kalkan oluşturuyor. İşletmelerin ihtiyaçlarına uygun olarak geliştirilen yerli yazılımlar, kurumların üretimden ihracata uzanan tüm süreçlerine esneklik ve verimlilik getiriyor. Bilişim AŞ olarak 1985 yılından bu yana yenilikçi endüstriyel yazılım çözümlerimiz ve projelerimizle yerli yazılımların yaygınlaşması sürecinde etkin bir rol oynuyoruz” dedi.

DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜ MERKEZE ALAN İŞLETMELER GELİRLERİNİ ARTIRABİLİYOR

Küresel ölçekte yapılan araştırmalar, savunma sanayide faaliyet gösteren işletmelerin kapsamlı bir dijital dönüşüm stratejisi izleyerek rekabet gücü elde edebileceğini gösteriyor. Dijitalleşme sürecini tamamlayan işletmeler, işlerinin yüzde 50’sinden fazlasını ölçeklendirebiliyor. Dijitalleşmeyi merkeze alan işletmeler ise yatırımlarının katma değerini ve gelirlerini artırabilirken, diğer sektörlere oranla 4 kat büyüme elde edebiliyor.

ERP ÇÖZÜMLERİ SAVUNMA SANAYİDE DÖNÜŞÜMÜN MERKEZİNDE

Hemen her sektörü etkisi altına alan dijitalleşmenin savunma sanayinde uçtan uca dijital çözümler sunan yazılımlara duyulan ihtiyacı artırdığına dikkat çeken Hüseyin Erdağ, “Savunma sanayinin dönüşümünün merkezinde, kurumların ihtiyaçlarına göre geliştirilen ERP (Kurumsal Kaynak Planlama) çözümleri yer alıyor. İleri teknolojiler kullanarak geliştirdiğimiz ERP çözümlerimizle savunma sanayinin değişen dinamiklerine cevap veriyoruz. Üretimde ihtiyaç duyulan tüm aşamaların tek bir kaynağa entegrasyonunu sağlayan yeni nesil ERP çözümlerimizle savunma ve havacılık sanayinin dijital dönüşümüne kılavuzluk ediyoruz” diye konuştu.

ESNEK VE ÖZELLEŞTİRİLEBİLEN ÇÖZÜMLER

İşletmelerin ihtiyaçlarından yola çıkarak geliştirilen ERP çözümlerin savunma sanayinin geleceğini şekillendirdiğini kaydeden Erdağ, “Stok, satış, satın alma, üretim, kalite, İK, finans, maliyet bakım ve onarım yönetimini tek kaynakta buluşturarak işletmelere maliyet ve zaman tasarrufu getiriyoruz. Karar alma süreçlerinde işletmelerin ihtiyacı olan tüm bilgilere anında ulaşmalarını sağlıyor, üretim planlama, stok ve hammadde yönetimi gibi stratejik süreçleri hızlandırarak işletmelere çeviklik getiriyoruz. Üretimden satışa uzanan tüm süreçlerin bütünleşik olarak tek bir platformdan yönetilmesini sağlayarak işletmelerin karlılığını artırıyoruz” dedi.