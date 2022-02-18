Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 15
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
ALTIN
829.15
DOLAR
13.64
STERLİN
18.57
EURO
15.50
Mersin genelinde işyerleri kiraya verilecek
Mersin genelinde işyerleri kiraya...
İstanbul Esenyurt Üniversitesi Araştırma Görevlisi alıyor
İstanbul Esenyurt Üniversitesi Araştırma...
Yeditepe Üniversitesi Öğretim Elemanı alım ilanı
Yeditepe Üniversitesi Öğretim Elemanı...
Erciyes Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
Erciyes Üniversitesi Sözleşmeli Personel...

Sezonun ilk pancar tohumu toprakla buluştu

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
18 Şubat 2022 Cuma 15:26
Sezonun ilk pancar tohumu toprakla buluştu

ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2022-2023 yılı pancar üretim döneminde Türkiye’nin ilk şeker pancarı tohumunun toprakla buluştuğunu bildirdi.
 

Türkiye Şeker Fabrikaları’ndan (Türkşeker) yapılan yazılı açıklamaya göre, 2022 yılının ilk pancar ekimi Kahramanmaraş’ın Nurdağı ilçesinde 400 dönümlük alanda gerçekleştirildiği belirtildi.

‘PANCAR TAAHHÜDÜ 3 MİLYON TONA ULAŞTI’
 

Bakan Pakdemirli konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, 2022-2023 yılının ilk pancar tohumunun toprakla buluştuğunu kaydederek, “Türkşeker’e bağlı 15 şeker fabrikasında taahhüt alma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. İlk on günde alınan taahhüt miktarı 3 milyon tona ulaştı. İklim şartlarının elverişli olması ve Sayın Cumhurbaşkanımızın 800 TL olarak açıkladığı pancar avans fiyatlarının olumlu etkisiyle bu yıl yeni üretim rekorları bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Tarım Ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli20222023 Yılı Pancar üretim DönemiPancar Tohumu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"G20'nin en önemli başarısı uluslararası vergilendirmede oldu"
"G20'nin en önemli başarısı uluslararası vergilendirmede oldu"
Kripto para uzmanı uyardı: Kredi çekerek, araba – ev satarak kripto para yatırımı olmaz
Kripto para uzmanı uyardı: Kredi çekerek, araba – ev satarak kripto para yatırımı olmaz
Bakan Yanık: Doğal Gaz Tüketim Desteği'nde başvurular başladı
Bakan Yanık: Doğal Gaz Tüketim Desteği'nde başvurular başladı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans