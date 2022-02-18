Sezonun ilk pancar tohumu toprakla buluştu

ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2022-2023 yılı pancar üretim döneminde Türkiye’nin ilk şeker pancarı tohumunun toprakla buluştuğunu bildirdi.



Türkiye Şeker Fabrikaları’ndan (Türkşeker) yapılan yazılı açıklamaya göre, 2022 yılının ilk pancar ekimi Kahramanmaraş’ın Nurdağı ilçesinde 400 dönümlük alanda gerçekleştirildiği belirtildi.

‘PANCAR TAAHHÜDÜ 3 MİLYON TONA ULAŞTI’



Bakan Pakdemirli konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, 2022-2023 yılının ilk pancar tohumunun toprakla buluştuğunu kaydederek, “Türkşeker’e bağlı 15 şeker fabrikasında taahhüt alma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. İlk on günde alınan taahhüt miktarı 3 milyon tona ulaştı. İklim şartlarının elverişli olması ve Sayın Cumhurbaşkanımızın 800 TL olarak açıkladığı pancar avans fiyatlarının olumlu etkisiyle bu yıl yeni üretim rekorları bekliyoruz” ifadelerini kullandı.