Sırbistan yatırım yapacak Türk iş insanlarını bekliyor

Belgrad

Derneğin Belgrad'daki bir otelde düzenlenen genel kurulunda yeni yönetim için seçim yapıldı. Fatih Karaca dernek başkanlığına, Okan Çobanoğlu ise başkan yardımcılığına seçildi.

Genel kurulun ardından düzenlenen iftara ise Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Hami Aksoy ve Halkbank Sırbistan Genel Müdürü Aziz Arslan'ın yanı sıra dernek üyesi Türk ve Sırp iş insanları katıldı.

Karaca, AA muhabirine 2017'de kurulduklarını ve 63 üye ile aktif olarak çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Üye sayılarını ve çalışma alanlarını artırma hedefleri bulunduğunu aktaran Karaca, Türkiye ve Sırbistan arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın belirlediği 5 milyar dolarlık ticaret hacmini yakalamak için bir köprü görevi görmek istediklerini ifade etti.

Üyeleri arasında otomotiv, tekstil, inşaat sektöründen hem Sırp hem Türk firmalarının bulunduğunu belirten Karaca, "Buraya gelen firmalarımıza her türlü teknik desteği vermeye çalışıyoruz. Diğer yandan, Sırbistan'dan Türkiye'de iş yapmak isteyen, Türkiye ile çalışmak isteyen firmalarımız da oluyor, bu firmalara da yönlendirmede destek olmaya çalışıyoruz." dedi.

Karaca, Belgrad Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği ile yakın çalıştıklarını, Sırbistan'da Türk iş insanları için fırsatlar bulunduğunu kaydetti.

Derneklerinin gelecek iş insanlarına her türlü kolaylığı sağladığını belirten Karaca, Sırbistan'a birçok ülkeden firmanın girmek istediğini ancak Türk firmalarının kalite anlamında daha iyi olduğunu söyledi.