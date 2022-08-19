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Şırnak’ta, TIR parkındaki güneş enerji santrali ile 4 milyon TL gelir

19 Ağustos 2022 Cuma 14:06
Şırnak’ta, TIR parkındaki güneş enerji santrali ile 4 milyon TL gelir

ŞIRNAK - Şırnak İl Özel İdaresi'nin geçen yıl Silopi ilçesinde, Habur TIR parkına kurduğu güneş enerji santrali ile bugüne kadar 4 milyon 326 bin TL gelir elde edildi.

Vali Osman Bilgin, "Enerji, şu anda sadece ülkemizin değil tüm dünyanın yakından takip ettiği bir konu. Bu sadece özel idaremize değil ülkemize de çok büyük bir katkı. Kendimize yeten kısmını kullanıyoruz, artan kısmı uluslararası şebekeye satıyoruz" dedi.

Şırnak İl Özel İdaresi tarafından 2021'in Mart ayında, Silopi ilçesinde Habur TIR parkında 17 bin metrekarelik alan üzerinde, 3 bin 963 güneş paneli ile güneş enerjisi santrali kuruldu. 5 milyon 850 bin TL’ye mal olan ve 1 megavat kurulu güce sahip santralde, 16 ayda 2 milyon 409 bin kilovat elektrik üretimi yapıldı. Üretim ile hem TIR parkının elektrik ihtiyacı karşılandı hem de 4 milyon 326 bin TL gelir elde edildi.

Santralde üretilen elektrik enerjisi ‘Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımı’na ilişkin kanun (Yek Kanunu) kapsamında Merkez Bankası’nca açıklanan günlük dolar kuru üzerinden hesaplanarak, tedarik şirketine satılıyor. Türkiye’nin en fazla güneş alan illerinden birindeki bu santralde 12 ay boyunca elektrik üretiliyor.

Santralde incelemelerde bulunan Vali Osman Bilgin, tüm dünyanın enerji maliyetleri ile karşı karşıya kaldığını dile getirerek, "Enerji konusu şu anda sadece ülkemizin değil tüm dünyanın yakından takip ettiği bir konu. Hem petrol fiyatlarının yükselmesi hem doğal gaz fiyatlarını yükselmesi ve buna bağlı olarak dünyada artan enerji maliyetleri tüketimde vatandaşlarımıza çok önemli zorluklar oluşturabiliyor. Bu sadece ülkemiz için değil, Avrupa da çok ciddi enerji maliyetleriyle karşı karşıya. Bu tesisin geri dönüşüne baktığımızda 1 megavatlık tesis, 4 milyon 326 bin TL’lik bir katkı sağladı. Bu sadece özel idaremize değil ülkemize de çok büyük bir katkı. Kendimize yeten kısmını kullanıyoruz artan kısmı uluslararası şebekeye satıyoruz" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ŞırnakTIR ParkıGüneş Enerji Santrali
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