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SOLMAZ ALUMİNYUM FİRMASININ CEO’SU EREN SOLMAZ

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
07 Temmuz 2021 Çarşamba 16:32
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SOLMAZ ALUMİNYUM FİRMASININ CEO’SU EREN SOLMAZ

Eren Solmaz 19 Mart 1994 İstanbul doğumlu.

Amerika Texas’a 2012 yılında üniversite eğitimi için giden Eren Solmaz, Uluslarası Ticaret, Pazarlama ve Yönetim dallarında 3 ayrı diploma sahibidir.

1 Mart 2019 da Türkiye’ye IGrill BBQ markasını kurmak için döndü.

Aynı zamanda Eren Solmaz Solmaz Aluminyum firmasının CEO’sudur.

Eren Solmaz:

Texastan esinlenerek geliştirdiğimiz 100% yerli ve milli BBQ markasını Türkiye pazarına ve dış piyasalara sokan Solmaz mutluluğunu sıkça dile getirmektedir.

Ulusal ve yerel basında çokça habere konu olan Eren Solmaz genç yaşta yakaladığı girişimcilik ruhu ile hedeflerinin yeniyi yenilemek olduğunu ve hız kesmeden çalışmalarına devam ettiğini belirtiyor.

Eren SOLMAZ – FASON İŞÇİLİKTE LİDER

Solmaz Alüminyum olarak tesislerimizde bulunan son teknoloji geniş̧ makine parkurumuz, alanında uzman, tecrübeli teknik kadromuz ile “fason isçilikte lider” konuma geldik. Hızlı ve kaliteli bir hizmet sunarak müşterilerimiz ile uzun vadeli ilişkiler kurmaya kendimizi adadık.

Tüm üretim süreçlerimizde müşterilerimize; kaliteden ödün vermeden, eksiksiz, zamanında, en uygun koşullar da isçilik ve üretimi hedefledik.

KALİTE POLİTİKAMIZ

Çalışan bilgi birikimi, tecrübesi ile müşteri ve yasal şartlara uygun alüminyum, kompozit, sac, profil, galveniz, kesim, büküm ve metal işleri. Sektöre hizmet vermek müşterilerimizin ihtiyaçlarını en kısa sürede ve en iyi şekilde karşılayabilecek alt yapıyı oluşturmak.

İlkelerimize bağlı kalarak, müşterilerimizin memnuniyetlerini sistemimizdeki sürekli iyileştirmeler ile en üst seviyede tutmak.

Tüm çalışanlarımızın iş ve kişisel gelişimlerini gerekli eğitimlerle desteklemek, artırmak ve sürekliliğini sağlamak. Kalite yönetim sistemini sürekli geliştirmek.

Şirketimiz yönetim kadrosu ve çalışanları; kalitenin bireysel başarılarla değil, tüm çalışanların katılımıyla gerçekleştirileceğinin ve bir yaşam biçimi olduğunun bilincindedir.

MİSYONUMUZ VE VİZYONUMUZ

Solmaz Alüminyum olarak tesislerimizde bulunan son teknoloji geniş̧ makine parkurumuz, alanında uzman, tecrübeli teknik kadromuz ile “fason işçilikte lider.” 

Kuruluşumuzdan bugüne, gerek ülkemizde gerekse de uluslararası arenada yapılan ve yapılmakta olan bütün projelerde son teknoloji makineler ve yenilikçi çözümler ile bizi tercih eden iş ortaklarımıza katma değer sağlamak. 

Haber Aslı M. Sarı

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
SOLMAZ ALUMİNYUM FİRMASININ CEOSU EREN SOLMAZASLI M.SARI
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