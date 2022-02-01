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"Sosyal medya reklamlarına güvenmiyoruz, marka-fiyat bilincimiz düşük"

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
01 Şubat 2022 Salı 10:32
"Sosyal medya reklamlarına güvenmiyoruz, marka-fiyat bilincimiz düşük"

İSTANBUL - “Tüketicilerin Satın Alma Tarzlarının Mobil Satın Alma Niyetine Etkisinde Sosyal Medya Reklamlarının Aracılık Rolü” başlıklı araştırma makalesinin detayları hakkında bilgi veren Prof. Dr. Volkan Öngel, “Tüketiciler sosyal medya reklamlarına güvenmiyor ama eğlenceli bulduğu reklamlardaki ürünü kaliteli olarak algılıyor. Marka-fiyat bilinci düşük. Yani marka bir ürünün ederinin ne olacağı konusunda fikir sahibi değil” diye konuştu.
 

Beykent Üniversitesi Makro Ekonomi Uzmanı Prof. Dr. Volkan Öngel, tüketicilerin satın alma tarzlarına göre sosyal medya reklamlarını algılama ve sonrasında mobil cihazlarını kullanarak mal ve hizmetleri satın alma süreçlerinin tespit edilmeye çalışıldığı, “Tüketicilerin Satın Alma Tarzlarının Mobil Satın Alma Niyetine Etkisinde Sosyal Medya Reklamlarının Aracılık Rolü” başlıklı makaledesi hakkında bilgi verdi.
 

“YÜKSEK DÜZEYDE DİKKATE SAHİPLER”
 

Araştırma kapsamında yer alan tüketicilerin satın alma tarzları, sosyal medya reklamlarını algılayışları ve mobil satın alma niyetleri ile ilgili vermiş oldukları cevapları incelediklerini söyleyen Prof. Dr. Öngel, “Tüketiciler alışverişlerinde yüksek düzeyde dikkate sahip. Kalite algıları yüksek ve fiyat odaklı satın alma eğilimleri var. Marka-fiyat bilinci düşük. Yani marka bir ürünün ederinin ne olacağı konusunda fikir sahibi değil” ifadelerini kullandı.
 

“MOBİLDEN SATIN İŞLEMİ YAPMA EĞİLİMİ DÜŞÜK”
 

Tüketicilerin sosyal medya reklamlarını genellikle olumsuz şekilde değerlendirdiklerini ifade belirten Prof. Dr. Öngel, “Tüketicilerin mobil cihazlarını kullanarak satın alma işlemi yapma eğilimleri de düşük düzeyde.  Söz konusu tüketicilerin sosyal medyada gördükleri reklamları eğlenceli bulduklarında ise ürünleri kaliteli olarak algılıyor” dedi.

Prof. Dr. Öngel konuşması şöyle sürdürdü:

“Elde edilen sonuçlar doğrultusunda, tüketicilerin mobil cihazlarını kullanarak bir mal ya da hizmeti satın almaya niyetlerinde sosyal medya reklamlarını bilgi sağlayıcı, güvenilir, eğlenceli ve ekonomik olarak katkı sağlayan özellikte olduğunu algıladığında, satın alma eğilimleri daha yüksek düzeye ulaşıyor.”

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sosyal Medya ReklamlarıMarkafiyat Bilincimiz Düşük
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