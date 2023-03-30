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S&P: Yüksek faiz oranları varlık fiyatlarını daha da zorlayabilir

30 Mart 2023 Perşembe 22:23
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S&P: Yüksek faiz oranları varlık fiyatlarını daha da zorlayabilir
New York

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P) yüksek faiz oranlarının, kredi finansman maliyetleri ve varlık fiyatları üzerinde ek baskı oluşturabileceğini belirterek daha sıkı finansman koşullarının birçok ekonomiyi "sert iniş"e yaklaştırabileceğini bildirdi.

S&P'nin yayımladığı, yılın ikinci çeyreğine ilişkin küresel kredi koşulları raporunda, küresel kredi kalitesinin aşınmaya devam ettiğine işaret edilerek, ekonomik dayanıklılığın bu yıl şimdiye kadarki not indirimlerinin hızını bir şekilde sınırladığı aktarıldı.

Raporda, yavaşlayan ekonomik büyümenin, yapışkan enflasyonun ve daha sıkı finansman koşullarının krediler üzerinde baskı oluşturmasının beklendiği ifade edildi.

En fazla risk altında tüketim malları, perakende, medya ve gayrimenkul kredilerinin olduğu kaydedilen raporda, S&P'nin temel durum senaryosunda temerrüt oranlarının bu yıl ikiye katlanarak ABD'de yüzde 4'ün üzerine ve Avrupa'da yüzde 3,25'e çıkacağının varsayıldığı bildirildi.

Raporda, keskin bir şekilde yükselen faiz oranlarının tam etkisinin henüz gerçekleşmediğine dikkati çekilerek, ABD ve Avrupa'daki bankacılık stresinin, güvenin ne kadar çabuk aşınabileceğini hatırlattığı aktarıldı.

Sektördeki gelişmelere yetkililerin hızlı cevabının, daha büyük bir yayılmanın önleneceğini gösterdiği kaydedilen raporda, yüksek faiz oranlarının kredi finansman maliyetlerini ve varlık fiyatlarını daha da zorlamasının olası olduğu vurgulandı.

Raporda, tutucu borç verme standartlarıyla birleşen daha sıkı finansman koşullarının birçok ekonomiyi "sert iniş"e yaklaştırabileceğine işaret edilerek, piyasa duyarlılığındaki değişimler veya gizli stresin daha fazla açığa çıkmasının oynaklığı tetikleyebileceği aktarıldı.

Küresel ekonominin 2023'te yüzde 2,7 büyümesi bekleniyor

Ayrıca raporda, Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan ve ABD-Çin gerilimlerinden kaynaklanan jeopolitik risklerin akut kalmaya devam ettiği vurgulandı.

Küresel ekonomik büyümenin bu yıl yüzde 2,7 olmasının tahmin edildiği bildirilen raporda, ABD'nin yüzde 0,7, Avro Bölgesi'nin yüzde 0,3, Çin'in yüzde 5,5 büyümesinin beklendiği, Birleşik Krallık'ın ise yüzde 0,5 küçülmesinin öngörüldüğü belirtildi.

Raporda enflasyon beklentilerinin ise 2023 için ABD'de yüzde 4,2, Avro Bölgesi'nde yüzde 5,9, Çin'de yüzde 2,3 ve Birleşik Krallık'ta yüzde 5,8 olduğu ifade edildi.

AA

Son Güncelleme: 30.03.2023 22:29
Anahtar Kelimeler:
KüreselkredikoşullarıKrediderecelendirmeYüksekfaizoranlarıKüreselekonomi
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