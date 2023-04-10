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STK'lerden afete dirençli kentler için güneş enerjisi önerisi

Avrupalı Sivil Toplum Kuruluşları (STK), 6 Şubat'taki depremlerin ardından altyapısı güçlü ve afete dirençli kentler için güneş enerjisinin yeni planlama süreçlerine dahil edilmesi çağrısı yaptı.

10 Nisan 2023 Pazartesi 11:26
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STK'lerden afete dirençli kentler için güneş enerjisi önerisi
Londra

İklim ve çevre alanında çalışan STK'lerden Avrupa İklim Eylem Ağı (CAN Europe), Fosil Yakıtların Ötesi (Beyond Fossil Fuels), Greenpeace Akdeniz, WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı), Ekosfer, Yeşil Düşünce Derneği, Ege Orman Vakfı, İklim için 350 ve Sürdürülebilir Ekonomi ve Finans Araştırmaları Derneği, "Deprem acil müdahale ve yeniden inşa sürecinde güneş enerjisinin rolü" başlıklı rapor hazırladı.

Depremin ardından kurulacak kentlerin inşaatının tek boyutlu bir mühendislik projesine indirgenmemesi, kent kimliği, tarih, kültür, ekonomi, mülkiyet, gıda, tarım, iklim, doğal alanlar ve çevre boyutlarının da hesaba katılmasının gerektiği ifade edilen yazıda, deprem sonrası elektrik kesildiğine birçok bölgede jeneratör ve yakıt sıkıntısı yaşandığına işaret edildi.

Raporda, afet gibi acil durumlarda güneş enerjisi sistemlerinin hayati öneme sahip olduğu vurgulanarak, güneşin afet durumlarındaki kilit rolünün yanında yenilenebilir, temiz ve ekonomik olması nedeniyle de afete dirençli kentlerin ana unsurlarından biri olması gerektiği ifade edildi.

Güneş enerjisinin yüksek istihdam yaratma potansiyelinin de bulunduğu kaydedilen çalışmada, güneş enerjisinin afet bölgesinin ekonomisini yeniden güçlendirmek için bir kalkınma unsuru olabileceği belirtildi.

Deprem bölgesindeki kentlerin güneş potansiyeli

STK'ler, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından altyapısı güçlü ve afete dirençli kentler için güneş enerjisinin mutlaka yeni planlama süreçlerine dahil edilmesi gerektiğine dikkati çekti.

Yeni planlama sürecinde izlenmesi gereken yollara ilişkin önerilerin de yer aldığı yazıda, yeni binalara güneş paneli konulmasının yasal düzenlemeyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından zorunlu hale getirilmesi, trafo merkezlerinin mikro şebekeye uygun ve yenilenebilir enerji kaynaklarının sisteme girmesine olanak verecek şekilde daha yüksek kapasiteyle kurulması gerektiği belirtildi.

STK'ler, yeni yapılacak binaların çatılarının güneş panelleri yerleştirmeye hazır olması, binaların ve kentlerin elektrik altyapısının binadaki tüm enerji ihtiyacının karşılayacak şekilde inşa edilmesi, otopark, pazar yeri gibi ortak kullanım alanlarının çatılarına güneş paneli konulmasının yasal düzenlemeyle zorunlu hale getirilmesini önerdi.

Güçlendirme uygulanacak binaların da bu süreçte güneş panelleri yerleştirmeye hazır hale getirilmeleri ve mevcut binalara gerekli denetimler yapıldıktan sonra güneş paneli kullanımı için destek ve zorunluluk mekanizmalarının değerlendirilmesi de öneriler arasında yer aldı.

Öte yandan, Londra merkezli enerji düşünce kuruluşu Ember tarafından Türkiye'nin güneş enerjisi potansiyeline ilişkin geçen hafta yayımlanan bir analize göre, aralarında Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya, Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Mardin, Van'ın bulunduğu iller Türkiye'de en yüksek güneş enerjisi potansiyeline sahip şehirler olarak öne çıkıyor.

Ayrıca, Mersin, Karaman, Niğde, Aksaray, Antalya, Burdur ve Muğla da bu iller arasında yer alıyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
AvrupalıSivilToplumKuruluşlarıAfetedirençlikentlerGüneşEnerjisi
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