Sutec dijital baskı makineleri ile her baskıda verimlilik, dayanıklılık, kalite  

HABER: DİNÇER KARACALAR

Dijital baskı sektörünün lideri Lidya Grup’un Batı Karadeniz Müdürü Fatih Şıkkibar, iki yıl önce pazara sunulan flatbed uv baskı makinaları ve geniş format süblimasyon baskı makinaları Sutec ile, gelişmekte olan flatbed uv pazarında ürün ailesini çeşitlendirmiş olduklarını söyledi. Lidya Grup’un kendi markası Sutec dijital baskı makineleri hakkında bilgi veren Fatih Şıkkibar, şunları anlattı:

“Sutec giriş seviyesi ürünlerden endüstriyel reklam ürünlerine kadar dayanıklılık ve verimlilik temelinde üretiliyor. Lidya Grup’un geniş servis ağı, uzun ömürlü baskı kafaları, her malzemede yüksek oranda tutuculuk sağlayan uv mürekkepler, kullanım kolaylığı ve bakımı, yatırım planı olan müşterilerin Sutec markasını incelemeleri için en önemli sebeptir. Sutec Uv baskı makinaları ile müşterilerimiz sert zemin malzemelere baskı alarak promosyondan reklam uygulamalarına, dekorasyon ürünleri imalatından nihai ürün oluşturmaya kadar yaptıkları mevcut işlerde zaman ve işçilikleri azaltıkları gibi yeni iş modelleri oluşturabiliyorlar. Uv baskının sağladığı uzun ömür ve dayanıklılıkla müşterilerine daha uzun vade garantileri verebiliyorlar. Sutec ürünleri, her modelde yüksek verimlilik sağlayan uzun ömürlü endüstriyel baskı kafalarına sahip olması, farklı malzemelerde de yüksek tutuculuk sağlayan mürekkepleri, güçlü emiş gücü sağlayan vakum tablası, dayanıklı gövde yapısı, kafa çarpmaları sonucu oluşan iş ve yedek parça kayıplarını önleyen güvenlik sistemleriyle müşterilere uzun yıllar sorunsuz hizmet edecektir.” dedi.

Sutec’in Uv baskı modellerinin özellikleri

Sutec markasıyla Uv baskıda ST-6090, ST-7590, ST-1115, ST-1513 ve SC-3220 modellerinin bulunduğunu ifade eden Fatih Şıkkibar, modellerin özellikleri hakkında şunları kaydetti:

**ST-6090 ve ST-7590 hakkında:

Kopyalama merkezleri, promosyon üretimi ve baskı hizmeti sağlayan işletmeler ve fotoğraf pazarında özellikle ST-6090 ve ST-7590 modelleri tercih ediliyor. ST-6090 modelimiz 60cmx90cm ebatlara ST-7590 modeli de 75cmx90cm ebatına kadar baskı alabiliyorlar. 10 cm’e kadar malzemelere 720x2400 dpi yüksek baskı kabiliyetiyle kesintisiz iş üretebiliyor. 3 pt.yazılarda da keskin ve detaylı sonuç alabilmesi ile metal etiket gibi detay isteyen işlerde iyi sonuçlar alınabiliyor. Standart olan 3 adet Ricoh uv baskı kafası ile 48m2/saat’e kadar hızlara çıkabiliyor. Yeni nesil LED lambalar, hem enerji verimliliği sağlıyor, hem de basılabilir malzemelerde çeşitlilik sunuyor. Standart olan CMYK renkleri yanında White ve Varnish mürekkeplerle cam, pleksi gibi şeffaf malzemelere baskı kabiliyeti ve lokal lak ile de tasarımlarda farklılık sağlayacak reklam uygulamaları yapılabiliyor.

**ST-1115 ve ST-1513 hakkında:

Daha üretime dönük olan ST-1115 modeli 110cmx150cm’e, ST-1513 modeli de 150cmx130cm’e kadar alanlara baskı alabiliyor. Diğer ürünlerimizden farklı olarak 15 cm yüksekliğe kadar malzemelere baskı alabiliyoruz. Standart olan 8 Ricoh Uv baskı kafaları ile 64 m2/saat’e kadar üretim yapılmaktadır. 3-18 pl. Değişken damlacık teknolojisi ile hem yüksek çözünürlüklü işlerde, hem de hız gerektiren durumlarda performans alınabiliyor.

**SC-3220 hakkında:

Endüstriyel reklam ve imalat sektörleri için geliştirilen SC-3220 modelimiz ise, 320cmx200cm ebatlarında üretim yapabiliyor. Standart olan 3 Ricoh GEN 5 uv baskı kafaları 8 adete kadar çıkabiliyor. 7-42 pl değişken damlacık atabilme teknolojisi ile 200m2/saat’e kadar hızlara çıkmaktadır. 720x1800dpi yüksek çözünürlükle 3 pt. ya kadar yazılarda net sonuçlar alabiliyoruz. Dört bölgeye ayrılmış vakum alanı ile mükemmel vakum verimliliği sağlayabiliyoruz. Statik elektriklenme gösteren pvc malzemelerde doğru sonuç alınabilmesi için geliştirilen anti-statik bar entegrasyonu bulunmaktadır. Daha uzun kullanım dönemlerinde de verimliliği arttıran lineer kızak sistemi standart olarak sunulmaktadır. 200gr.’a kadar sert malzeme taşıma kapasitesi ile farklı malzemelere baskı alınabilmektedir. Güçlendirilmiş çelik kasa, otomatik mürekkep basınç sistemi, mekanik encoderlar ile yüksek hassasiyet gerektiren işlerde başarılı sonuçlar alınmaktadır.

Sutec Uv teknolojileri ile müşterilerini buluşturuyor

Yaptıkları çalışmalara değinen Fatih Şıkkibar, konuşmasına şöyle devam etti:

“Pazarda özellikle kopyalama merkezleri, Uv pazarına yeni giriş yapan müşterilerimiz daha çok ST-7590 modelimizi tercih ediyor. Giriş segmenti modellerde de aldığımız yüksek baskı kalitesi ve verimlilik tercih edilmede büyük rol oynuyor. Daha az yer kaplamaları, parça iş ve perakendeye hızlı cevap verme yetenekleri ile ilgi gören modellerimizdir. Endüstriyel reklam uygulamalarına hitap etmesi, üretilen malzemelerin ebatlarında baskı alınabilmesi, dış mekanda daha uzun solma ve dayanıklılığı ile SC-3220 modelimiz daha çok reklam imalatçıları tarafında tercih ediliyor. Folyo vb herhangi bir baskı malzemesine işlem yapmadan, koruyuculuk için laminasyon gibi ilave uygulama olmadan direk malzemenin üzerine baskı işlemi yapmak günümüzde artan malzeme fiyatlarına göre tasarruf sağlamakta ve işçilikteki hata ve zaman kayıplarını da azaltmaktadır. 2021 yılı hedeflerimize ulaştığımız bir yıl oldu diyebiliriz. Güçlü finansal yapımızla, müşterimize yatırımlarını daha kolay hale getirdik. Tüm markalarımızda dönemsel yaptığımız kampanyalarla olumlu dönüşler aldık. Özellikle ST-6090 ve SC-3220 modelleri, pazar payımızın gelişiminde büyük rol oynadı. Konya ve Antalya’da yaptığımız bölgesel fuar etkinliğimiz ile Anadolu’daki müşterilerimizin de Sutec uv teknolojileri ile buluşmalarını sağladık. Pandemi sebebiyle ertelenen Sign İstanbul ve Fespa Eurasia fuarlarına katıldık. Yüksek ziyaretçi katılımlı çok başarılı fuar organizasyonlarıyla yılın son çeyreğini geçirdik. Son dönemlerdeki kur dalgalanmaları yatırımları olumsuz etkilese de, gelecek dönem için yeni iş fırsatları üretme açısından bizi ve müşterilerimizi umutlandırıyor.” diye konuştu.