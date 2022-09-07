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Suudi Arabistan’dan kapıda vize imkanı

07 Eylül 2022 Çarşamba 12:01
Suudi Arabistan’dan kapıda vize imkanı

İSTANBUL - Suudi Arabistan, 2030 yılı turizm hedefleri kapsamında ülkeyi ziyaret edecek Amerika, İngiltere ve Schengen vizesi/oturumu sahibi Türk vatandaşlarına kapıda vize alma imkanı sunuyor.

Suudi Arabistan, turizm açılımı çerçevesinde uygulamaya koymuş olduğu 'Turistik Vize' ve 'Kapıda Vize' uygulamaları ile tüm dünyadan turistleri ağırlamaya hazırlanıyor. Bu kapsamda ülkeye seyahat edecek Amerika, İngiltere ve Schengen vizesi/oturumu sahibi Türk vatandaşlarının da bu vizelerinin en az bir kez kullanılmış olması koşuluyla kapıda vize alarak ülkeye giriş yapabilecekler. 49 ülke için aktif hale getirilen elektronik vize uygulaması ile bu ülkelerin vatandaşlarına internet ortamında vize alınabilecek. Bu arada Türk Hava Yolları,Suudi Arabistan’da 4 şehre (Cidde, Medine, Riyad, Dammam) haftada toplam 80 sefer icra ediyor.
 

KAPIDA VİZE KOŞULLARI

Suudi Arabistan turizm açılımı çerçevesinde uygulamaya koymuş olduğu 'Turistik Vize' ve 'Kapıda Vize' uygulamasında yolcuların pasaportlarında geçerli Schengen, Amerikan - ABD ve İngiltere vizesi olanların bu vizelerinin en az bir kez kullanılmış ve pasaportlarının en az 6 ay geçerli olması gerekiyor. Ülkeye girişte sağlık sigortası satın alınması ve ülkede kalınacak süreyi kapsayacak şekilde otel rezervasyonu şartı da aranıyor. Yolcuların gidiş-dönüş uçak bileti alma şartının yanı sıra turistik vize 1 yıllık olup tek seferde maksimum kalış süresi 90 gün olacak. Ülkeye varışlarda alınacak olan vize ücretinin sigorta dahil 128 USD olacağı öğrenildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Suudi ArabistanKapıda Vize Imkanı
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