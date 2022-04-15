Tarım arazilerinin hak sahiplerine satışında başvuru ve ödeme süresi uzatıldı

ANKARA - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "2/B ve tarım arazilerinin hak sahiplerine satışında başvuru ve ödeme süresini 31 Aralık 2022'ye kadar uzatıyoruz" dedi.



Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; '7394 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun' ile 'Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun', Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenleme ile 2/B ve tarım arazilerinin hak sahiplerine satışında başvuru ve ödeme süresi 31 Aralık 2022 tarihine kadar uzatıldı. Bu güne kadar toplam 685 bin adet taşınmazın satışının gerçekleştirildiği, 955 bin hak sahibi vatandaşın tapularına kavuştuğu hatırlatılırken, pandemi nedeniyle başvuru ve ödeme sürelerini kaçıran 314 bin vatandaşın mağduriyet yaşamaması için başvuru ve ödeme süresinin 31 Aralık 2022 tarihine kadar uzatıldığı kaydedildi.



Yeni düzenleme ile Yapı Kayıt Belgesi alınmış Hazine taşınmazları için satın alma başvuru süresi de 31 Aralık 2022 tarihine kadar uzatıldı. Daha önce Hazine taşınmazları üzerinde yapısı bulunan vatandaşlara satın alma hakkı tanındığı ve satın alma başvuru süresinin 31 Aralık 2019 tarihinde sona erdiği hatırlatıldı. Yapılan yeni düzenleme ile Yapı Kayıt Belgesi alan vatandaşların bu taşınmazları satın almalarına ilişkin başvuru süresinin 31 Aralık 2022 tarihine kadar uzatıldığı belirtildi.



PEŞİN ÖDEMELERDE YÜZDE 20 İNDİRİM



Yeni düzenleme ile ayrıca; Hazine taşınmazlarının satışında vatandaşlara ödeme kolaylığı sağlamak amacıyla peşin ödemelerde yüzde 20 indirim imkanı getirildiği bildirildi. Açıklamaya göre; Hazine taşınmazlarının ihaleli satışında bedeller taksitle ödenebiliyor ve yüzde 25 peşinat ödenmesi halinde 2 yıl boyunca 8 taksitle ödeme yapılabiliyor; ancak peşin ödemede herhangi bir indirim yapılmıyordu. Yeni düzenleme, Hazine taşınmazlarının ihale yoluyla satışında peşin ödemede yüzde 20 indirim sağlamış olacak.



Ayrıca; üzerinde sınırlı ayni hak tesis edilen Hazine taşınmazlarının yatırımcılara satışında, hisseli Hazine taşınmazlarında hisse oranı yüzde 40’ın altında veya hisse miktarı 400 metrekareye kadar olan hissedarlara yapılan satışlarda, tapu fazlalığı şerhi bulunan taşınmazlarda malike satışlarda, Yapı Kayıt Belgesi alınmış Hazine taşınmazlarının hak sahiplerine satışında, satış bedelinin peşin olarak ödenmesi halinde bu bedele yüzde 20 indirim uygulanacak.



ÇİFTÇİYE DOĞRUDAN KİRALAMADA BAŞVURU SÜRESİ KALKTI



Yeni düzenleme ile birlikte ayrıca Hazineye ait tarım arazilerinin çiftçilere doğrudan kiralanmasında başvuru süresi kaldırıldı. 2018 yılında yapılan düzenleme ile Hazine'ye ait tarım arazilerini kullanan çiftçilere ecrimisil bedelinin yarısı üzerinden 10 yıl süreyle kiralama imkanı getirilmiş ve 55 bin çiftçiye 595 milyon metrekare Hazine taşınmazı kiralanmıştı. Yılbaşında yapılan düzenleme ile de kira sözleşmelerindeki kanuni faiz oranı yüzde 22’den yüzde 9’a düşürülmüştü. Bu defa başvuruya ilişkin süre kaldırılmış ve kapsam 31 Aralık 2019 tarihinden önce 3 yıl süreyle Hazine taşınmazlarını kullanan çiftçilere kiralama imkanı sağlayacak şekilde genişletilmişti. Böylece yaklaşık 150 bin çiftçinin daha tarımsal üretim destekleri ve tarımsal sigorta gibi sözleşmeye bağlı haklardan yararlanması sağlanmış oldu.



Ayrıca kira süresi sonunda yükümlülüklerini yerine getiren çiftçiler kira süresini yeniden uzatabiliyor veya 10 yıl boyunca kullananlar doğrudan satın alabiliyor. Bu uygulama ile; Hazineye ait tarım arazileri üzerinde tarımsal üretimin devamlılığının sağlanması amaçlanıyor.



Ticari faaliyetlerde kullanılmak üzere kiraya verilen Hazine taşınmazları satılabilecek



Yeni düzenleme ile ayrıca; ticari faaliyetlerde kullanılmak üzere kiraya verilen Hazine taşınmazları satılabilecek. İhale yapılmak suretiyle ticari amaçlarla kiraya verilen ve 3 yıl süreyle sözleşmeye dayalı olarak kullanılan Hazine taşınmazlarının kiracılarına, bu taşınmazların satış ihalelerinde öncelikli alım hakkı tanınacak.



BAKAN KURUM: HAYIRLI OLSUN



​Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, düzenleme ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hazineye ait 2/B ve tarım arazilerinin hak sahiplerine satışına ilişkin düzenlemeyle vatandaşlarımızın mülkiyet sorunlarını çözüyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. 2/B ve tarım arazilerinin hak sahiplerine satışında başvuru ve ödeme süresini 31 Aralık 2022'ye kadar uzatıyoruz" dedi. Bakan Kurum, ikinci paylaşımında ise, "Hazineye ait tarım arazilerinin kiralanması düzenlemesiyle de tarımsal üretimin devamlılığını sağlıyoruz. Hazineye ait tarım arazilerini 31 Aralık 2019'dan önce üç yıl süreyle kullanan çiftçilerimize, ödedikleri ecrimisil bedelinin yarısı üzerinden kiralayacağız" ifadelerini kullandı.