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Tarım Kredi Kooperatif marketleri, ramazanda temel gıda ve temizlik ürünlerini sabit fiyattan satacak

Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde, ramazanda vatandaşlara destek olmak amacıyla temel gıda ve temizlik ürünleri fiyatları sabitlendi.

24 Mart 2023 Cuma 14:39
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Tarım Kredi Kooperatif marketleri, ramazanda temel gıda ve temizlik ürünlerini sabit fiyattan satacak
Ankara

Tarım Kredi Kooperatif Market'ten yapılan açıklamaya göre, düzenlenecek kampanyayla marketlerde satışı devam eden pirinç, nohut, fasulye, mercimek, ayçiçeği yağı, salça, zeytin, çay, şeker, Et ve Süt Kurumuna ait et gibi temel gıda ürünleri ile deterjan, sabun çeşitleri, peçete, kağıt havlu gibi temizlik ürünlerini içeren yaklaşık 900 ürün çeşidinde ramazan ayı boyunca fiyat artırımı yapılmayacak.

Açıklamada, Tarım Kredi grubunun geçmişte olduğu gibi bundan sonra da güçlü bir şekilde çiftçilerin ve tüketicilerin yanında yer almaya devam edeceği de kaydedildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Tarım Kredi Kooperatif MarketleriRamazanSabit Fiyat
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