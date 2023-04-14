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Tarım ÜFE martta aylık yüzde 1,79, yıllık yüzde 106,77 arttı

Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım ÜFE) martta bir önceki aya göre yüzde 1,79, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 106,77 artış gösterdi.

14 Nisan 2023 Cuma 11:58
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Tarım ÜFE martta aylık yüzde 1,79, yıllık yüzde 106,77 arttı
Ankara

Türkiye İstatistik Kurumu, mart ayına ilişkin Tarım ÜFE verilerini açıkladı.

Buna göre, söz konusu endekste martta bir önceki aya kıyasla yüzde 1,79, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 20,51, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 106,77 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 142,37 artış gerçekleşti.

Sektörlerde bir önceki aya göre değişime bakıldığında, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 1,64, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 3,96 ve balık ve diğer balıkçılık ürünlerinde yüzde 6,72 artış kaydedildi.

Ana gruplarda bir önceki aya göre tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 3,51 azalış görülürken, çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 4,57 ve canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 7,22 artış oldu.

Aylık Tarım-ÜFE'ye göre 5 alt grup daha düşük, 6 alt grup daha yüksek değişim gösterdi. Bir önceki aya göre azalışın yüksek olduğu alt gruplar sırasıyla, yüzde 28,66 ile diğer ağaç ve çalı meyveleri ile sert kabuklu meyveler ve yüzde 7,4 ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular oldu. Buna karşılık, aylık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise yüzde 11,49 ile canlı kümes hayvanları ve yumurtalar ve yüzde 10,81 ile koyun ve keçi, canlı, bunların işlenmemiş süt ve yapağıları olarak belirlendi.

Yıllık Tarım-ÜFE'ye göre 6 alt grup daha düşük, 5 alt grup daha yüksek değişim gösterdi. Yıllık artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla, yüzde 21,55 ile lifli bitkiler ve yüzde 68,88 ile tahıllar (pirinç hariç), baklagiller ve yağlı tohumlar oldu. Buna karşılık, yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, yüzde 174,94 ile turunçgiller ve yüzde 173,85 ile yağlı meyveler olarak kayıtlara geçti.

Endekste kapsanan 81 maddeden 31'inin ortalama fiyatında azalış olurken 45'inin ortalama fiyatında artış gerçekleşti.

AA

Anahtar Kelimeler:
TarımÜFE
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