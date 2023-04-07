Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya
Gazete Sayfaları RESMİ İLANLAR GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE
BİST
4.936,23
ALTIN
1.243,43
DOLAR
19,26
STERLİN
23,96
EURO
21,02
10 KALEM LABORATUVAR MALZEMELERİ ÜSKÜDAR DEVLET HASTANESİ
10 KALEM LABORATUVAR MALZEMELERİ ÜSKÜDAR...
39 KALEM BASILI EVRAK , TÜKETİM SARF MALZEMESİ VE GÜVENLİK GÖREVLİLERİ İÇİN KIYAFET ALIMI DEVLET HASTANESİ-ESENYURT NECMİ KADIOĞLU SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDICILIKLARI
39 KALEM BASILI EVRAK ,...
BİNA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ - İSTANBUL AVRUPA SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
BİNA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR İL SAĞLIK...
Kapadokya Üniversitesi Öğretim elemanı alacak
Kapadokya Üniversitesi Öğretim elemanı...

Tarım ve Orman Bakanlığı, KKTC'de 97,2 bin dekar arazi için sulama projesi başlatıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 97 bin 200 dekar araziye sulama suyu sağlayacak projeyi hayata geçirecek.

07 Nisan 2023 Cuma 16:21
0 Okunma
Tarım ve Orman Bakanlığı, KKTC'de 97,2 bin dekar arazi için sulama projesi başlatıyor
Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 44 kilometre uzunluğundaki yaklaşık 1 milyar 849 milyon liralık "Orta Mesarya Ovası Sulaması İletim Hattı Yapımı 2. Kısım" işinde inşaata başlanacak.

Bu kapsamda 97 bin 200 dekar araziye ilk kez sulama suyu iletilecek. Bu projenin su kaynağı için Mersin'de inşa edilen Alaköprü Barajı ve KKTC'deki Geçitköy Barajı kullanılacak.

Proje ile üretimi yapılacak tarımsal ürünler arasında meyve, sebze, yer fıstığı, zeytin, patates, narenciye, nar, enginar ve tahıl (arpa, buğday), yem bitkisi (yeşil ot, silajlık mısır, yonca gibi) bulunuyor.

Sulama inşaatının tamamlanmasıyla yaklaşık 10 bin kişiye iş imkanı ve KKTC ekonomisine yıllık 468 milyon lira katkı sağlanacak.

KKTC'de yapılan işler

Öte yandan, KKTC Sulamaları İletim Tüneli'nin inşaatının "Güzelyurt ve Orta Mesarya Ovası Sulaması İletim Yapıları" işi kapsamında 5 bin 700 metre uzunluğunda 4,2 metre çapında tünel, Geçitköy Terfi Merkezi mekanik elektrik işleri ve 582 metre çelik cebri boru imalatları da tamamlandı. 3,7 kilometre uzunluğundaki Orta Mesarya Ovası Sulaması İletim Hattı Yapımı 1. Kısım işi de bitirildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
OrtaMesaryaOvasıSulamasıİletimHattıYapımı2.KısımTarımveOrmanBakanlığı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Malatya'nın kuru kayısı ihracatı martta yeniden arttı
Malatya'nın kuru kayısı ihracatı martta yeniden arttı
Pul biber ihracatı yılın ilk çeyreğinde yüzde 14 arttı
Pul biber ihracatı yılın ilk çeyreğinde yüzde 14 arttı
22 ülke ASELSAN silahlarıyla korunuyor
22 ülke ASELSAN silahlarıyla korunuyor
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans