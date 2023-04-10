Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya
Gazete Sayfaları RESMİ İLANLAR GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE
BİST
5.026,32
ALTIN
1.238,18
DOLAR
19,27
STERLİN
24,01
EURO
21,02
10 KALEM LABORATUVAR MALZEMELERİ ÜSKÜDAR DEVLET HASTANESİ
10 KALEM LABORATUVAR MALZEMELERİ ÜSKÜDAR...
39 KALEM BASILI EVRAK , TÜKETİM SARF MALZEMESİ VE GÜVENLİK GÖREVLİLERİ İÇİN KIYAFET ALIMI DEVLET HASTANESİ-ESENYURT NECMİ KADIOĞLU SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDICILIKLARI
39 KALEM BASILI EVRAK ,...
BİNA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ - İSTANBUL AVRUPA SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
BİNA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR İL SAĞLIK...
Kapadokya Üniversitesi Öğretim elemanı alacak
Kapadokya Üniversitesi Öğretim elemanı...

"TarımCebimde" uygulaması güncellendi

Tarım ve Orman Bakanlığının, tarımsal üretimle ilgili iş ve işlemlerin, cep telefonu üzerinden tek tuşla yapılabilmesine imkan sağlayan "TarımCebimde" mobil uygulamasına "Balıkçılık", "Evcil Hayvanlar" ve "Kent Tarımı" modülleri de eklendi.

10 Nisan 2023 Pazartesi 12:21
0 Okunma
"TarımCebimde" uygulaması güncellendi
Ankara

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin 2 Ocak 2023’te tanıtımını yaptığı "TarımCebimde 1.0" mobil uygulaması ve Çiftçi Kayıt Sistemi başvurularının e-Devlet üzerinden alınması, bürokrasiyi azaltırken çiftçilerin de işlerini kolaylaştırıyor.

Uygulama sayesinde, tarım sektöründeki üreticiler, birçok işleme tek bir tıkla erişebiliyor, daha önce Tarım ve Orman İl Müdürlüklerine giderek yapabildikleri hayvanlarının doğum, ölüm, düşen küpe bildirimleri gibi iş ve işlemleri uygulama üzerinden gerçekleştirebiliyor.

Mobil uygulamada yapılan son güncelleme ile bugünden itibaren 2.0 versiyonu da hizmete sunuldu.

Bu güncelleme ile "Balıkçılık", "Evcil Hayvanlar" ve "Kent Tarımı" modülleri de uygulamaya ilave edildi.

Yeni versiyona eklenen "Evcil Hayvanlar" modülü üzerinden kullanıcılar, evcil hayvanlarının veterinerleri tarafından işlenmiş aşılar dahil tüm bilgilere erişebilecek ve mikroçipli ev hayvanı kaybolan kullanıcılar kayıp bildiriminde bulunabilecek.

Mobil uygulama üzerinden kaybolduğu beyan edilen evcil hayvana ilişkin kayıp bildirimi, anında elektronik ortamlarda kaydedilecek. Herhangi bir sebeple kayıp bildirimi yapılan evcil hayvan, veterinere getirildiğinde de mikroçip bilgilerinde eşleşme yapılabilecek.

"Balıkçılık" modülü üzerinden ise balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği ve avcılığı yapan kullanıcılar, ticari kişi ruhsatı ve balıkçı gemisi ruhsatlarının görüntülenebileceği "Ruhsatlarım", özel avcılık izin ve amatör balıkçılık belgelerinin görüntülenebileceği "Belgelerim", balıkçı gemi sahiplerinin gemilerine ait sulardaki yer izlerini ve koordinatlarını haritadan görüntüleyebileceği "Gemim Nerede", ister açıklarda isterse kıyıda arıza kaydının oluşturulabileceği "Arıza Bildirimi", cezalarını sorgulayabileceği “Ceza Sorgulama” gibi işlemleri kolayca gerçekleştirebilecek.

Bugünden itibaren "Kent Tarımı" ile ilgili bilgilere de tek bir tuşla ulaşabilecek. Kent Tarımı, tüketim merkezleri dikkate alınarak, lojistik mesafelere bağlı maliyet artışları ve üretim kayıplarının minimize edilmesi, daha taze ve raf ömrü daha uzun ürünlerin, daha çevreci bir model ile üretilmesi ve tüketicilere ulaştırılması hedefleniyor.

Bu alanda Bakanlık tarafından verilen destekler ve bunlara ne şekilde ulaşabileceği mobil uygulama üzerinden takip edebilecek.

Sadece çiftçiler için değil

"TarımCebimde" mobil uygulamasına "Orman", "Su" ve "Doğa" gibi konularda bilgi, duyuru, iş/işlemler içeren yeni modüllerin de kısa sürede eklenmesi için çalışmalar sürüyor.

Böylece "TarımCebimde"nin, sadece çiftçilerin değil tüm vatandaşların kullanabileceği "Super App" tarzında bir uygulamaya dönüştürülmesi amaçlanıyor.

"TarımCebimde" mobil uygulaması, App Store, Google Play ve AppGallery mobil uygulama mağazalarından indirilebiliyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
TarımCebimdeTarımveOrmanBakanlığıTarımsalüretim
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Emtia piyasasında resesyon endişeleri etkili olurken, değerli metaller yükseldi
Emtia piyasasında resesyon endişeleri etkili olurken, değerli metaller yükseldi
TÜİK 11 sözleşmeli personel istihdam edecek
TÜİK 11 sözleşmeli personel istihdam edecek
DASK'ın hasar ödemesi 17 milyar TL'yi aştı
DASK'ın hasar ödemesi 17 milyar TL'yi aştı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans