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TARIMKON Teşkilat Başkanı Veziroğlu'ndan Kadın Kooperatiflerine destek

"Onlar Üretiyor, Biz Satıyoruz" 

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
15 Eylül 2021 Çarşamba 11:35
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TARIMKON Teşkilat Başkanı Veziroğlu'ndan Kadın Kooperatiflerine destek

TARIMKON Ulusal Teşkilat Başkanı Erol Veziroğlu ;  “Kadınlarımız yaşamımızın her alanında olduğu gibi, Üretimde de bizlerin gurur kaynağıdır. 

Ülkemizde 2000‘li yıllarda kurulmaya başlayan Kadın Kooperatifleri sessiz sedasız bugün Ülkemizin her bir yanına  dağılmış durumda. 

Çeşitli Kuruluşlar  adı altında kurulan Kadın kooperatiflerimize destek vererek, Özellikle Ürettikleri ürünlerini pazarlama konusunda tam destek veriyoruz.” dedi. 

Türkiye’de tarımsal üretim ve pazarlama amaçlı kurulan kadın kooperatiflerine pazar desteklerinin olduğunu vurgulayan TARIMKON Ulusal Teşkilat Başkanı Erol Veziroğlu; “ Özellikle TARIMKON ailesi olarak Üreten kadınlarımızın yanındayız. Onlar üretsin biz, pazarlayalım. Sadece bununla da kalmayıp Marka oluşumlarına da destek veriyoruz.

TARIMKON bunun için kurulmuş DEV bir aile ve STK’dır “şeklinde konuştu..

ABDULLAH YİĞİT-ANKARA

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TARIMKON Teşkilat Başkanı Veziroğlundan Kadın Kooperatiflerine Destek
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