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Tarımsal destekleme ödemeleri başlıyor

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
08 Mart 2022 Salı 10:24
Tarımsal destekleme ödemeleri başlıyor

ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 5 milyar 586 milyon 398 bin 824 liralık tarımsal destekleme ödemelerinin bugünden itibaren çiftçilerin hesaplarına aktarılmaya başlanacağını açıkladı.  Bakan Kirişci, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin bilgi verdi. Kirişci, "5 milyar 586 milyon 398 bin 824 liralık tarımsal destekleme ödemelerini bugünden itibaren çiftçilerimizin hesaplarına aktarmaya başlıyoruz. Çiftçilerimize, üreticilerimize hayırlı ve bereketli olsun. Mazot, gübre ve yem bitkileri destek ödemelerini 3 ayrı zaman diliminde, diğer ödemeleri de bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz" dedi.  Kirişci ayrıca, mazot ve gübre desteği kapsamında 4 milyar 675 milyon 260 bin 816 lira, yem bitkileri desteği kapsamında 852 milyon 701 bin 630 lira, hububat, baklagiller ve dane mısır desteği kapsamında 48 milyon 417 bin 432 lira, sertifikalı tohum kullanım desteği kapsamında 5 milyon 567 bin 53 lira ve sertifikalı fidan üretim desteği kapsamında 4 milyon 451 bin 893 lira ödeme yapılacağını belirtti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Tarımsal Destekleme ödemeleriTarım Ve Orman Bakanı Vahit Kirişci
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