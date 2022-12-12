Tataristan Cumhurbaşkanı Minnihanov: Türk yatırımcıların güvende hissetmesine önem veriyoruz

BURSA - Tataristan Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov, "Tataristan'da Türk yatırımcılarının kendilerini daha güvende hissetmesine önem veriyoruz" dedi.



Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ev sahipliğinde organize edilen 'Türkiye- Tataristan İş Forumu'nda, Türk ve Tatar iş insanları bir araya geldi. Bursa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki BTSO Ana Hizmet Binası'nda düzenlenen foruma, Tataristan Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay ile Tatar ve Türk iş insanları katıldı.



'İŞ BİRLİĞİNİN DAHA İLERİ NOKTAYA ÇIKMASINI ARZULUYORUZ'



Tataristan Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov, "Tataristan'da Türk yatırımcılarının kendilerini daha güvende hissetmesine büyük önem veriyoruz. İki ülke arasındaki ortak projelerin sürmesinde Türkiye ve Rusya cumhurbaşkanlarına teşekkürlerimi sunmaktayım. Tataristan'ın başkenti Kazan, birçok Türk şehriyle kardeşliğini sürdürmekte. Bizler Tataristan ile Türkiye arasında iş birliğinin daha ileri bir noktaya çıkmasını arzuluyoruz" dedi.



Tataristan ile Bursa arasındaki bağı vurgulayan Minnihanov, "Türkiye ve Bursa arasındaki güçlü ekonomik hacmin oluşmasına katkı sağlayan Türk iş insanlarına teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Türkiye'nin sanayi merkezi Bursa, Tataristan'da yatırım yapan güçlü firmalara sahip. Otomotiv, tekstil, mobilya gibi sektörlerde ortak çalışmalar yürütüyoruz. İş alanında ilişkilerimizi daha da güçlendirmek için her türlü potansiyele sahibiz. Tataristan'da faaliyette olan Bursalı şirketler buna inandı. Karşılıklı yarar sağlayan iş birliğini geliştirmek için sahip olduğumuz potansiyeli daha yoğun bir şekilde kullanmalıyız. Türk firmaların projelerine Tataristan'da devam etmesi için desteğe hazırız. İş forumunun iki ülke arasındaki ticaret köprülerinin güçlenmesine katkı sağlamasını temenni ediyorum" diye konuştu.



'RUSYA'YA YAPTIRIMLARIN ZORLAYICI ETKİLERİNİ HİSSETMEKTEYİZ'



Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede ise Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın 2019 yılında Tataristan'da gerçekleştirdiği temaslardan sonra, ilişkilerin karşılıklı yatırımlarla gelişmesinden ve ivme kazanmış olmasından memnuniyet duyduğunu aktardı. Rusya'ya karşı Batı dünyasının uygulamakta olduğu yaptırımların zorlayıcı etkilerini Türk yatırımcıların da gördüğünün altını çizen Büyükdede, şöyle konuştu:



"Türk yatırımcılarının Tataristan'da yaklaşık 2,5 milyar doları bulan, birçok yatırımımız orada bulunmaktadır. Bu sinerjinin yakalanmasının göstergesi olarak da sizlerin de ülkemizde yatırımlarının yoğunlaştığını görmekteyiz. Batı dünyasının Rusya'ya yaptırımlarının yoğun ve zorlayıcı etkilerini, Türk yatırımcıların ülkenizdeki yatırımları üzerinde hissetmekteyiz. Ancak sizlerin bu konuda her türlü desteği vermek için seferber olduğunuzu da biliyoruz. Umarım yatırımcılarımıza sahip çıkmaya devam edersiniz. Yatırımcılarımızı güvende hissettirmeniz bizim için de çok önemli. İki ülke olarak karşılıklı yatırımların artması için, bakanlık olarak tüm desteği vermeye hazır olduğumuzu da buradan belirtmek istiyorum."



'100 MİLYAR DOLARLIK HEDEFTE TATARİSTAN STRATEJİK ÖNEME SAHİP'



Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ve diplomatik girişimleriyle izlenen, dengeli, tarafsız ve barışçıl politikanın, gıda ve lojistikte yaşanan tedarik krizini önleyip tüm dünyanın takdirini kazandığına dikkati çeken BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, "Kesintisiz olarak sürdürdüğümüz ticari bağların daha da güçlendirilmesi için de iş dünyamıza yeni fırsatlar sunmaktadır. Bu noktada Rusya, ülkemizin en önemli ticari ortaklarından biridir. Rusya ile 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedeflerimizde Tataristan stratejik bir konumda bulunuyor. İş insanlarımız uzun yıllardan bu yana Rusya Federasyonu'nda aktif olarak çalışırken, başarılı ortaklıklar da tesis ettiler. Bunun sonucu olarak tüm dünyayı sarsan pandemiye rağmen, 2020 yılında Rusya ile ticaret hacmimiz 22 milyar dolar, 2021 yılında ise 32,5 milyar dolar olarak tamamlandı. Bu yılın ilk 10 ayında ise Rusya ile ticaret hacmimiz 46 milyar dolara ulaştı" diye konuştu.



Türkiye ile Tataristan arasındaki tarihi, kültürel ve kardeşlik bağlarının ekonomik alanda daha da derinleşeceğini vurgulayan Burkay, sözlerini şu şekilde sürdürdü:



"Uluslararası alandaki ortaklıkların yeni bir bakış açısıyla şekillendiği bir dönemde, Türkiye ile Tataristan arasındaki tarihi, kültürel ve kardeşlik bağlarının ekonomik alanda daha da derinleşerek bu hedefi yakalayacağımıza yürekten inanıyorum. Tataristan, sahip olduğu elverişli coğrafi konum, zengin doğal kaynaklar, kalifiye iş gücü, gelişmiş sanayisi ve güçlü ulaşım altyapısıyla Rusya'nın ekonomik açıdan en önemli bölgeleri arasındadır. Tataristan'da toplam yabancı yatırımların 4'te 1'ini gerçekleştiren Türk sermayesinin ilk sırada olması da bizler için ayrı gurur vesilesidir. Ülkede, Türk sermayeli yatırımların 3 milyar dolara yaklaşmasında şüphesiz Tataristan'ın İslam dünyası ve Türkiye ile ekonomik bağlarını genişletmek için büyük gayret sarf eden Sayın Cumhurbaşkanı Minnihanov'un çok önemli katkıları bulunmaktadır."