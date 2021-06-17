TCMB: Aşılamada hızlanma küresel toparlanmayı destekliyor

İSTANBUL - Merkez Bankası (TCMB), gelişmiş ülkeler başta olmak üzere, dünya genelinde aşılamanın hızlanmasının, "küresel ekonomide toparlanma sürecini desteklediğine" dikkat çekti.



TCMB Para Politikası Kurulu toplantısından sonra yapılan açıklamada, bununla birlikte, emtia fiyatlarındaki artış eğiliminin, bazı sektörlerdeki arz kısıtları ve taşımacılık maliyetlerindeki artışların, uluslararası ölçekte üretici ve tüketici fiyatlarının yükselmesine yol açtığının altı çizildi ve eklendi:



"Yükselen küresel enflasyon ve enflasyon beklentilerinin uluslararası finansal piyasalar üzerindeki etkileri önemini korumaktadır."



"Yurt içi iktisadi faaliyet güçlü seyretmektedir" denilen TCMB açıklamasında, "İkinci çeyrekte, salgın kısıtlamalarına ve finansal koşullardaki sıkılaşmaya bağlı olarak, iç talep bir miktar ivme kaybederken, dış talep gücünü korumaktadır" denildi ve "Aşılamanın toplumun geneline yayılarak hızlanması salgından olumsuz etkilenen hizmetler ve turizm sektörlerinin canlanmasına ve iktisadi faaliyetin daha dengeli bir bileşimle sürdürülmesine olanak tanımaktadır" denildi.



Gerçekleştirilen parasal sıkılaştırmanın etkisiyle, kredilerin "ılımlı bir seyir" izlediği de vurgulanan açıklamada, "Bununla birlikte, kredilerin seyri ve kompozisyonu makroekonomik istikrar açısından yakından takip edilmektedir" denildi ve eklendi:



"Emtia fiyatlarındaki yükselişe karşın, ihracattaki güçlü artış eğilimi, kredilerdeki yavaşlama, altın ithalatındaki belirgin gerileme ve aşılamadaki kuvvetli ivmenin turizm faaliyetlerini canlandırmasının cari işlemler dengesinde başlayan iyileşmeyi hızlandırması beklenmektedir."