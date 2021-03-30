TCMB Başkan Yardımcılığı'na Mustafa Duman atandı

TCMB'den yapılan açıklamaya göre, 1969 yılında doğan Mustafa Duman, ODTÜ İşletme Bölümü mezunu:

"Devamında City University CASS Business School, Londra’da MBA ve Marmara Üniversitesi Bankacılık Enstitüsü’nda Sermaye Piyasaları yüksek lisansı yaptı. Morgan Stanley Menkul Değerler’de Ocak 2013’te Genel Müdür Yardımcısı, Şubat 2020’den itibaren vekaleten Genel Müdür, Mart 2020’den itibaren Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak atandı. Ağustos 2020’de asaleten Genel Müdür oldu. Bankacılık kariyerinde Denetim, Hazine, Risk Yönetimi ve CFO pozisyonlarında görev yaptı. Bir banka ve iki aracı kurum kuruluşunda kurucu takımın parçası olarak yer aldı. Kariyeri boyunca muhtelif iş alanlarındaki önemli projelerde süreç ve takımları yönetti."