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TCMB'den TL vadeli mevduata dönüşümün desteklenmesi açıklaması

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCBM), döviz tevdiat hesaplarının ve döviz cinsinden katılım fonlarının, hesap sahibinin talebi üzerine Türk Lirası vadeli hesaplara dönüşmesi halinde mevduat ve katılım fonu sahiplerine destek sağlanacağını açıkladı.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
22 Aralık 2021 Çarşamba 11:16
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TCMB'den TL vadeli mevduata dönüşümün desteklenmesi açıklaması

ANKARA - Merkez Bankası, döviz tevdiat hesaplarından Türk Lirası vadeli mevduata dönüşümün desteklenmesine ilişkin açıklama yayımladı. Döviz tevdiat hesaplarının ve döviz cinsinden katılım fonlarının hesap sahibinin talebi üzerine Türk Lirası vadeli hesaplara dönüşmesi halinde mevduat ve katılım fonu sahiplerine destek sağlanmasına karar verildiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bankacılık sistemindeki toplam mevduat katılım fonu içinde Türk Lirası'nın payının artırılarak finansal istikrarın desteklenmesi amacıyla; 20 Aralık 2021 tarihinde ABD doları, euro ve İngiliz Sterlini cinsinden döviz tevdiat hesabı veya döviz cinsinden katılım fonu bulunan yurt içinde yerleşik gerçek kişiler, söz konusu hesaplarını vadeli Türk Lirası mevduat katılma hesabına dönüştürmeleri halinde destekten yararlanabileceklerdir. Hesaplar 3, 6 ve 12 ay vadeli olarak açılabilecektir. Açılacak Türk Lirası vadeli hesaplara işleyecek faiz, kar payı ile hesap açılışı ve vade sonundaki kur değişim oranı kıyaslanarak yüksek olan oran üzerinden mevduat ve katılım fonu sahibine ödeme yapılacaktır. Hesap açılışındaki kur ile vade sonu kurunun ne olduğuna bakılmaksızın anapara ve faiz/kâr payı tutarı müşteriye banka tarafından ödenecektir. Vade sonu kuru üzerinden hesaplanacak tutar, anapara ve faiz, kar payı tutarından büyükse; aradaki fark TCMB tarafından karşılanacaktır. Vadeden önce hesaptan para çekilmesi durumunda destekten faydalanılamayacaktır."

DHA

Anahtar Kelimeler:
TL Vadeli Mevduata DönüşümüTCMB
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