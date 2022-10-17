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TCMB: KÄ±sa vadeli dÄ±ÅŸ borÃ§ stoku yÃ¼zde 13,6 arttÄ±

TÃœRKÄ°YE Cumhuriyet Merkez BankasÄ± (TCMB), kÄ±sa vadeli dÄ±ÅŸ borÃ§ stokunun 2021 yÄ±l sonuna gÃ¶reÂ yÃ¼zde 13,6 artÄ±ÅŸla 138,1 milyar dolar olduÄŸunu duyurdu.

17 Ekim 2022 Pazartesi 11:10
TCMB: KÄ±sa vadeli dÄ±ÅŸ borÃ§ stoku yÃ¼zde 13,6 arttÄ±

TCMB'den yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re; aÄŸustos sonu itibarÄ±ylaÂ kÄ±sa vadeli dÄ±ÅŸ borÃ§ stoku, 2021 yÄ±l sonuna gÃ¶re yÃ¼zde 13,6 artÄ±ÅŸla 138,1 milyar dolarÂ oldu. Bankalar kaynaklÄ± kÄ±sa vadeli dÄ±ÅŸ borÃ§ stoku, yÃ¼zde 8,2 artarak 55,6 milyar dolar, diÄŸer sektÃ¶rlerin kÄ±sa vadeli dÄ±ÅŸ borÃ§ stoku, yÃ¼zde 15,4 artarak 50,9 milyar dolarÂ dÃ¼zeyinde gerÃ§ekleÅŸti. BankalarÄ±n yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan kullandÄ±klarÄ± kÄ±sa vadeli krediler, 2021 yÄ±l sonuna gÃ¶re yÃ¼zde 4,8 azalÄ±ÅŸla 10,5 milyar dolarÂ oldu. Banka hariÃ§ yurt dÄ±ÅŸÄ± yerleÅŸiklerin dÃ¶viz tevdiat hesabÄ±, yÃ¼zde 9,2 artarak 16,7 milyar dolar, yurt dÄ±ÅŸÄ± yerleÅŸik bankalarÄ±n mevduatÄ± da yÃ¼zde 14,4 artÄ±ÅŸla 17,9 milyar dolar kaydedildi.Â AyrÄ±ca, yurt dÄ±ÅŸÄ± yerleÅŸiklerin TL cinsinden mevduatlarÄ±, 2021Â sonuna gÃ¶re yÃ¼zde 11,7 artÄ±ÅŸla 10,5 milyar dolar seviyesinde belirlendi.Â DiÄŸer sektÃ¶rler altÄ±nda yer alan ithalat borÃ§larÄ±, 2021 yÄ±l sonuna gÃ¶re yÃ¼zde 17,5 oranÄ±nda artarak 45,7 milyar dolarÂ seviyesinde gerÃ§ekleÅŸti.Â BorÃ§lu bazÄ±nda incelendiÄŸinde, tamamÄ± kamu bankalarÄ±ndan oluÅŸan kamu sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n kÄ±sa vadeli borcu, 2021 yÄ±l sonuna gÃ¶re yÃ¼zde 13,6 artarak 25,2 milyar dolarÂ olurken, Ã¶zel sektÃ¶rÃ¼n kÄ±sa vadeli dÄ±ÅŸ borcu, yÃ¼zde 10,9 artÄ±ÅŸla 81,3 milyar dolarÂ oldu.

AlacaklÄ± bazÄ±nda incelendiÄŸinde, Ã¶zel alacaklÄ±lar baÅŸlÄ±ÄŸÄ± altÄ±ndaki parasal kuruluÅŸlara olan kÄ±sa vadeli borÃ§lar, yÄ±l sonuna gÃ¶re yÃ¼zde 13,3 artarak 71,9 milyar dolar, parasal olmayan kuruluÅŸlara olan borÃ§lar, yÃ¼zde 14,1 artarak 65,8 milyar dolarÂ dÃ¼zeyinde gerÃ§ekleÅŸti. 2021 sonunda 460 milyon dolarÂ olan kÄ±sa vadeli tahvil ihraÃ§larÄ±, 2022 AÄŸustos sonu itibarÄ±yla 360 milyon dolarÂ olarak gerÃ§ekleÅŸti. AynÄ± dÃ¶nemde resmi alacaklÄ±lara olan kÄ±sa vadeli borÃ§lar, 109 milyon dolar ÅŸeklindeÂ kaydedildi.Â 2022 AÄŸustos sonu itibarÄ±yla, kÄ±sa vadeli dÄ±ÅŸ borÃ§ stokunun dÃ¶viz kompozisyonu, yÃ¼zde 46,2'si dolar, yÃ¼zde 26,1'i euro, yÃ¼zde 8,6'sÄ± TL ve yÃ¼zde 19,1'i diÄŸer dÃ¶viz cinslerinden oluÅŸtu.

2022 AÄŸustos sonu itibarÄ±yla, orijinal vadesine bakÄ±lmaksÄ±zÄ±n vadesine 1 yÄ±l veya daha az kalmÄ±ÅŸ dÄ±ÅŸ borÃ§ verisi kullanÄ±larak hesaplanan kalan vadeye gÃ¶re kÄ±sa vadeli dÄ±ÅŸ borÃ§ stoku, 185,9 milyar dolarÂ dÃ¼zeyinde gerÃ§ekleÅŸti. Bunun,Â 16 milyar dolarlÄ±k kÄ±smÄ±, TÃ¼rkiye'de yerleÅŸik bankalarÄ±n ve Ã¶zel sektÃ¶rÃ¼n yurt dÄ±ÅŸÄ± ÅŸubeleri ile iÅŸtiraklere olan borÃ§larÄ±ndan oluÅŸtu. BorÃ§lu bazÄ±nda deÄŸerlendirildiÄŸinde, toplam stok iÃ§inde kamu sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n yÃ¼zde 19,9, Merkez BankasÄ±'nÄ±n yÃ¼zde 17,Â Ã¶zel sektÃ¶rÃ¼n ise yÃ¼zde 63,1 paya sahip olduÄŸu gÃ¶zlendi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TCMBBorÃ§DÄ±ÅŸ BorÃ§
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