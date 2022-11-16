TCMB: Ã–zel sektÃ¶rÃ¼n yurt dÄ±ÅŸÄ± kredi borcu eylÃ¼lde azaldÄ±

TCMB, Ã¶zel sektÃ¶rÃ¼n yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan saÄŸladÄ±ÄŸÄ± kredi borcuna iliÅŸkinÂ geliÅŸmeleriÂ aÃ§Ä±kladÄ±. Buna gÃ¶re,Â eylÃ¼l sonu itibarÄ±ylaÂ Ã¶zel sektÃ¶rÃ¼n yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan saÄŸladÄ±ÄŸÄ± toplam kredi borcu, 2021 yÄ±l sonuna gÃ¶re 7,8 milyar dolarÂ azalarak 160,9 milyar dolarÂ oldu.Â Vadeye gÃ¶re incelendiÄŸindeÂ uzun vadeli kredi borcuÂ 7,8 milyar dolarÂ azalarak 153,5 milyar dolar; kÄ±sa vadeli kredi borcuÂ (ticari krediler hariÃ§) ise 39 milyon dolarÂ artarak 7,5 milyar dolarÂ dÃ¼zeyinde gerÃ§ekleÅŸti.

BANKALARIN UZUN VADELÄ°Â BORÃ‡LANMASIÂ AZALDI

Uzun vadeli kredi borcuna iliÅŸkin, bankalarÄ±n kredi biÃ§imindeki borÃ§lanmalarÄ±Â 3,6 milyar dolar azaldÄ±. Tahvil ihracÄ± biÃ§imindeki borÃ§lanmalarÄ±Â ise 3,6 milyar dolarÂ azalÄ±ÅŸla 16,4 milyar dolarÂ seviyesinde gerÃ§ekleÅŸti. AynÄ± dÃ¶nemde, bankacÄ±lÄ±k dÄ±ÅŸÄ± finansal kuruluÅŸlarÄ±n kredi biÃ§imindeki borÃ§lanmalarÄ±, 581 milyon dolarÂ azaldÄ±.Â Tahvil stoku ise 11 milyon dolarÂ azalarak 1,8 milyar dolarÂ seviyesinde gerÃ§ekleÅŸti. Finansal olmayan kuruluÅŸlarÄ±n kredi biÃ§imindeki borÃ§lanmalarÄ±,Â 540 milyon dolarÂ artarken, tahvil stokuÂ ise 188 milyon dolarÂ artarak 10,3 milyar dolarÂ seviyesinde gerÃ§ekleÅŸti. KÄ±sa vadeli kredi borcuna iliÅŸkin olarak iseÂ 2021 yÄ±l sonuna gÃ¶re bankalarÄ±n kredi biÃ§imindeki borÃ§lanmalarÄ±, 16 milyon dolarÂ artÄ±ÅŸla 4,8 milyar dolar; finansal olmayan kuruluÅŸlarÄ±n kredi biÃ§imindeki borÃ§lanmalarÄ± ise 408 milyon dolarÂ artÄ±ÅŸla 1,3 milyar dolarÂ dÃ¼zeyinde gerÃ§ekleÅŸti.

AlacaklÄ±ya gÃ¶re daÄŸÄ±lÄ±m incelendiÄŸinde, uzun vadeli kredi borcuna iliÅŸkin olarak, eylÃ¼l sonu itibarÄ±yla tahvil hariÃ§ Ã¶zel alacaklÄ±lara olan borÃ§, bir Ã¶nceki yÄ±l sonuna gÃ¶re 2,1 milyar dolarÂ azalarak 105,2 milyar dolarÄ± olarak gerÃ§ekleÅŸti. KÄ±sa vadeli kredi borcuna iliÅŸkin olarak iseÂ tahvil hariÃ§ Ã¶zel alacaklÄ±lara olan borÃ§,Â bir Ã¶nceki yÄ±l sonuna gÃ¶re 163 milyon dolarÂ artarak 7,2 milyar dolarÂ seviyesinde gerÃ§ekleÅŸti.

UZUN VADELÄ° BORCUN YÃœZDE 66,1'Ä° DOLAR

DÃ¶viz kompozisyonuna bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda, 153,5 milyar dolarÂ tutarÄ±ndaki uzun vadeli kredi borcunun yÃ¼zde 66,1'iÂ dolar, yÃ¼zde 30,5'iÂ euro, yÃ¼zde 1,6'sÄ±Â TÃ¼rk lirasÄ± ve yÃ¼zde 1,8'iÂ ise diÄŸer dÃ¶viz cinslerinden oluÅŸtu. 7,5 milyar dolarÄ± tutarÄ±ndaki kÄ±sa vadeli kredi borcunun ise yÃ¼zde 41,3'Ã¼Â dolar, yÃ¼zde 39,1'iÂ euro, yÃ¼zde 16,9'uÂ TÃ¼rk lirasÄ± ve yÃ¼zde 2,7'siÂ diÄŸer dÃ¶viz cinslerinden oluÅŸtu.

153,5 milyar dolarÂ tutarÄ±ndaki uzun vadeli toplam kredi borcunun yÃ¼zde 36,8'ini finansal kuruluÅŸlarÄ±n, yÃ¼zde 63,2â€™sini ise finansal olmayan kuruluÅŸlarÄ±n borcu oluÅŸturdu. 7,5 milyar dolarÂ tutarÄ±ndaki kÄ±sa vadeli toplam kredi borcunun yÃ¼zde 77,5'ini finansal kuruluÅŸlarÄ±n, yÃ¼zde 22,5'ini ise finansal olmayan kuruluÅŸlarÄ±n borcu oluÅŸturdu.

Ã–zel sektÃ¶rÃ¼n yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan saÄŸladÄ±ÄŸÄ± toplam kredi borcu, eylÃ¼l sonu itibarÄ±yla kalan vadeye gÃ¶re incelendiÄŸinde, 1 yÄ±l iÃ§inde gerÃ§ekleÅŸtirilecek olan anapara geri Ã¶demelerinin toplam 42,1 milyar dolarÄ± tutarÄ±nda olduÄŸu gÃ¶zlendi.