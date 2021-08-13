Tera Yatırım, 2021 yılının ilk yarısında en çok kazandıran yatırım araçlarını araştırdı...

HABER: DİNÇER KARACALAR

Klasik yatırım araçlarını ve kripto para fiyat performanslarını inceleyen Tera Yatırım’ın yaptığı araştırmaya göre, Bitcoin’in yüzde 21’lik getiriyle fiyat performansında ilk sırada yer aldığı kaydedildi.

Uzmanlar, klasik yatırım araçları olan dolar, euro, borsa, altın ve banka mevduatına ek olarak Bitcoin’in yılın ilk yarısındaki fiyat performanslarını inceledi.

“KRİPTO PARALARA İLGİ HER GEÇEN GÜN ARTIYOR”

Konu ile alakalı ayrıntılı bilgi veren Tera Yatırım Araştırma Uzmanı Hüseyin Emre Tavacı son dönemin gözde yatırım araçlarından olan kripto paralara olan ilginin her geçen gün arttığını belirterek, “Kripto para deyince ilk akla gelen Bitcoin fiyatındaki değişimler yakından izleniyor. Klasik yatırım araçları olan dolar, euro, borsa, altın ve banka mevduatına ek olarak Bitcoin’in yılın ilk yarısındaki fiyat performanslarını incelediğimizde Bitcoin yüzde 21’lik getiri ile ilk sırada yer alıyor” dedi.

BİTCOİN’İ DOLAR VE EURO TAKİP EDİYOR

Bitcoin’den sonra en çok kazandıran yatırım araçlarına da değinen Tavacı, “Bitcoin’den sonra en fazla kazandıran yatırım aracı yüzde 17,12 ile dolar olurken onu yüzde 13,52 kazanç sağlayan euro takip ediyor. Fiyatını oluşturan iki unsurdan biri olan dolardaki yükselişten pozitif etkilenen gram altın da yılın ilk altı ayında yüzde 9,15 oranında yükseliyor. Son olarak mart ayında yapılan 200 baz puanlık faiz artırımı sonrasında yüzde 19,00 olan politika faizini göz önüne alarak yaptığımız hesaplamaya göre yılbaşından bu yana ortalama TL mevduat getirisi yaklaşık yüzde 9,1 seviyesinde gerçekleşiyor” diye konuştu.

“BIST 100 ENDEKSİ YATIRIMCILARININ YÜZÜNÜ GÜLDÜRMEDİ”

BIST 100 endeksinin düşüşüne dikkat çeken Tavacı, “Kayıtlara pandemi yılı olarak geçen 2020’yi yüzde 30’a yakın karla kapatan BIST 100 endeksi, 2021’in ilk yarısında ise yatırımcılarının yüzünü güldürmeyen tek yatırım aracı oldu. Yılın ilk altı ayında yüzde 8,15 oranında değer kaybeden BIST 100 endeksi, incelediğimiz yatırım araçları içerisinde en kötü performansı sergileyen ürün oldu” açıklamasında bulundu.