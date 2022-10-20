Galeriler Videolar Yazarlar Ä°Åž Ä°LANLARI
Antalya 25
az bulutlu
Gazete SayfalarÄ± GÃœNCEL RÃ¶portaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Ã–ne Ã‡Ä±kan ManÅŸet KÃ¼ltÃ¼r ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÃœRKÄ°YE SAÄžLIK
BÄ°ST
3.920,23
ALTIN
976,96
DOLAR
18,60
STERLÄ°N
20,85
EURO
18,21
Kilis 7 AralÄ±k Ãœniversitesi Ã–ÄŸretim Ãœyesi alacak
Kilis 7 AralÄ±k Ãœniversitesi...
Ticaret BakanlÄ±ÄŸÄ± 419 Ticaret Uzman YardÄ±mcÄ±sÄ± alacak
Ticaret BakanlÄ±ÄŸÄ± 419 Ticaret...
TRBOR A.Åž. iÅŸÃ§i alacak
TRBOR A.Åž. iÅŸÃ§i alacak
Ä°stanbul Medipol Ãœniversitesi Ã–ÄŸretim Ãœyesi alacak
Ä°stanbul Medipol Ãœniversitesi Ã–ÄŸretim...

TerÃ¶rden temizlenen Amanos DaÄŸlarÄ±, ekoturizme kazandÄ±rÄ±lÄ±yor

20 Ekim 2022 PerÅŸembe 14:05
TerÃ¶rden temizlenen Amanos DaÄŸlarÄ±, ekoturizme kazandÄ±rÄ±lÄ±yor

HATAY'Ä±n terÃ¶rden temizlenen Amanos DaÄŸlarÄ±'nÄ±n doÄŸal gÃ¼zellikleri keÅŸfediliyor. Hatay Orman BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Ali Ã–zdemir, "KeÅŸfedilmemiÅŸ o kadar doÄŸal gÃ¼zellikler var ki, bizler de bazÄ±larÄ±nÄ± ilk defa gÃ¶rÃ¼yoruz. Orman parklarÄ± kuruyoruz, bal ormanlarÄ±nÄ± aÃ§Ä±yoruz" dedi.

Amanoslar'da 1992 yÄ±lÄ±ndan bu yana 30'u aÅŸkÄ±n sivil, asker, polis ve korucuyu ÅŸehit eden PKK'lÄ±lara yÃ¶nelik sÃ¼rdÃ¼rÃ¼len etkin mÃ¼cadelede etkisiz hale getirilen terÃ¶rist sayÄ±sÄ± 250'ye ulaÅŸtÄ±. Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± TerÃ¶r Arananlar Listesi'nde kÄ±rmÄ±zÄ± kategorideki 'sÃ¶zde' Amanoslar Genel Saha Sorumlusu 'Wedat-Amed' kod adlÄ± Seyithan Sinet'in de Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesi, Ã¶rgÃ¼teÂ vurulan son darbe oldu. Zeytin DalÄ± HarekatÄ± ile Afrin'deki Cinderes ve Raco'daki kamplarÄ±n da yerle bir edilmesi sonucu Ã¶rgÃ¼tÃ¼n takviye gÃ¶nderemediÄŸi Amanoslar terÃ¶rden tamamen temizlendi.

HataylÄ±lar, endemik bitki tÃ¼rleri, yaban hayatÄ±, akarsularÄ±, gÃ¶letleri ve ÅŸelaleleriyle dikkat Ã§eken Amanoslar'a artÄ±k gÃ¶nÃ¼l rahatlÄ±ÄŸÄ±yla Ã§Ä±ktÄ±klarÄ±nÄ± belirtirken, Orman BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ de bÃ¶lgenin ekoturizme aÃ§Ä±lmasÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±Â yÃ¼rÃ¼tÃ¼yor. KeÅŸfedilmeyi bekleyen Amanoslar'da bal orman sayÄ±sÄ± da 6'ya yÃ¼kseldi.

'EKOTURÄ°ZME AÃ‡MAYI PLANLIYORUZ'

Amanos DaÄŸlarÄ±'nÄ±n ilgi Ã§ektiÄŸini belirten Hatay Orman BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Ali Ã–zdemir, "Amanoslar, iÃ§erdiÄŸi doÄŸal gÃ¼zellikler bakÄ±mÄ±ndan bir tabiat harikasÄ±dÄ±r. YÄ±llarca bildiÄŸimiz Ã¼zere, Amanoslar'a Ã§Ä±kÄ±lamadÄ± malum sebeplerden dolayÄ±. ÅžÃ¼kÃ¼rler olsun ki, bu olumsuz etkenler ortadan kalktÄ±, ÅŸu an rahatlÄ±kla Ã§Ä±kabiliyoruz. KeÅŸfedilmemiÅŸ o kadar doÄŸal gÃ¼zellikler var ki, bizler de bunlarÄ±n bazÄ±larÄ±nÄ± ilk defa gÃ¶rÃ¼yoruz. BuralarÄ± halkÄ±mÄ±za kazandÄ±rmak istiyoruz. Bunlarla ilgili projeler yapmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz, yapÄ±yoruz da. Ã–zellikle DÃ¶rtyol Kuzuculu'da GeÃ§ilmez Kanyonu, Ä°skenderun'da AkÃ§ay Vadisi ve AkÃ§ay Åželalesi. Yine Arsuz'da ArabÄ±n GÃ¶lÃ¼, Meryem Ana GÃ¶leti. AynÄ± ÅŸekilde BatÄ±ayaz KÃ¶prÃ¼sÃ¼'nden baÅŸlayÄ±p, Åžahlankaya'dan inen bir parkur var. Yine Kisecik'te Radar Tepe dediÄŸimiz yerde, Ã§ok gÃ¼zel bir alan var. Biz bu alanlarÄ±n tamamÄ±yla ilgili olarak proje yapÄ±yoruz. Ä°nÅŸallah projelerimiz tamamlandÄ±ÄŸÄ±nda, AmanoslarÄ± ekoturizme aÃ§mayÄ± planlÄ±yoruz. Ekoturizm sayesinde, bir istihdam yaratmayÄ± planlÄ±yoruz" dedi.

'KONAKLAMALI ORMAN PARKI PROJESÄ°'

BÃ¶lgenin tanÄ±nÄ±rlÄ±ÄŸÄ±na ve turizm potansiyeline katkÄ± sunmayÄ± hedeflediklerini anlatanÂ Ã–zdemir, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"Orman parklarÄ± kuruyoruz. Åžimdiki adÄ±yla orman parklarÄ±, eski adÄ±yla mesire yerleri kuruyoruz. Bu seneki programÄ±mÄ±zda 6 tanesi konaklamasÄ±z, 1 tanesi konaklamalÄ± orman parkÄ± projelerimiz devam ediyor. AyrÄ±ca bÃ¶lgemizde kurulu 6 bal ormanÄ±mÄ±z var. Bu bal ormanlarÄ±mÄ±zda, arÄ±cÄ±lÄ±k yapan vatandaÅŸlarÄ±mÄ±z gidip kovanlarÄ±nÄ± koyuyorlar. ArÄ±larÄ±n nektar alabileceÄŸi Ã§eÅŸitli bitki tÃ¼rlerini oralara dikiyoruz. Bal Ã¼retimini arttÄ±rmalarÄ±na katkÄ± saÄŸlÄ±yoruz. Ä°nÅŸallah bu yÄ±l FÄ±rnÄ±z bÃ¶lgesinde bir bal ormanÄ± projemiz daha var, kuruluÅŸunu tamamladÄ±k. BurayÄ± da vatandaÅŸlarÄ±mÄ±za kazandÄ±rmak istiyoruz."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Amanos DaÄŸlarÄ±Ekoturizm
Yorumlar
Avatar
AdÄ±nÄ±z
Yorum GÃ¶nder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak Ã¼zere yÃ¶neticiye iletilmiÅŸtir.×
Dikkat! SuÃ§ teÅŸkil edecek, yasadÄ±ÅŸÄ±, tehditkar, rahatsÄ±z edici, hakaret ve kÃ¼fÃ¼r iÃ§eren, aÅŸaÄŸÄ±layÄ±cÄ±, kÃ¼Ã§Ã¼k dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼cÃ¼, kaba, mÃ¼stehcen, ahlaka aykÄ±rÄ±, kiÅŸilik haklarÄ±na zarar verici ya da benzeri niteliklerde iÃ§eriklerden doÄŸan her tÃ¼rlÃ¼ mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk iÃ§eriÄŸi gÃ¶nderen Ãœye/Ãœyelerâ€™e aittir.Dikkat! SuÃ§ teÅŸkil edecek, yasadÄ±ÅŸÄ±, tehditkar, rahatsÄ±z edici, hakaret ve kÃ¼fÃ¼r iÃ§eren, aÅŸaÄŸÄ±layÄ±cÄ±, kÃ¼Ã§Ã¼k dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼cÃ¼, kaba, mÃ¼stehcen, ahlaka aykÄ±rÄ±, kiÅŸilik haklarÄ±na zarar verici ya da benzeri niteliklerde iÃ§eriklerden doÄŸan her tÃ¼rlÃ¼ mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk iÃ§eriÄŸi gÃ¶nderen Ãœye/Ãœyelerâ€™e aittir.Dikkat! SuÃ§ teÅŸkil edecek, yasadÄ±ÅŸÄ±, tehditkar, rahatsÄ±z edici, hakaret ve kÃ¼fÃ¼r iÃ§eren, aÅŸaÄŸÄ±layÄ±cÄ±, kÃ¼Ã§Ã¼k dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼cÃ¼, kaba, mÃ¼stehcen, ahlaka aykÄ±rÄ±, kiÅŸilik haklarÄ±na zarar verici ya da benzeri niteliklerde iÃ§eriklerden doÄŸan her tÃ¼rlÃ¼ mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk iÃ§eriÄŸi gÃ¶nderen Ãœye/Ãœyelerâ€™e aittir.Dikkat! SuÃ§ teÅŸkil edecek, yasadÄ±ÅŸÄ±, tehditkar, rahatsÄ±z edici, hakaret ve kÃ¼fÃ¼r iÃ§eren, aÅŸaÄŸÄ±layÄ±cÄ±, kÃ¼Ã§Ã¼k dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼cÃ¼, kaba, mÃ¼stehcen, ahlaka aykÄ±rÄ±, kiÅŸilik haklarÄ±na zarar verici ya da benzeri niteliklerde iÃ§eriklerden doÄŸan her tÃ¼rlÃ¼ mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk iÃ§eriÄŸi gÃ¶nderen Ãœye/Ãœyelerâ€™e aittir.
Ä°lgili Haberler
Ä°ÅŸ adamÄ± Akan Oza kahve sektÃ¶rÃ¼nde Ã¶ncÃ¼ olacak
Ä°ÅŸ adamÄ± Akan Oza kahve sektÃ¶rÃ¼nde Ã¶ncÃ¼ olacak
Bakan Varank: Ar-Ge harcamalarÄ±nÄ± 2 katÄ±ndan fazla artÄ±rdÄ±k
Bakan Varank: Ar-Ge harcamalarÄ±nÄ± 2 katÄ±ndan fazla artÄ±rdÄ±k
Bakan Nebati'den 'BES' aÃ§Ä±klamasÄ±
Bakan Nebati'den 'BES' aÃ§Ä±klamasÄ±
%uFEFF
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Ä°lanlar
    Copyright © 2022 - TÃ¼m haklarÄ± saklÄ±dÄ±r.
    KÃ¼nye Ä°letiÅŸim Sitene Ekle
    Web Tasar%u0131m: GNS Ajans