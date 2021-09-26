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TESK Başkanı: Ambalajlı ürünlerde gramajlara standart getirilmeli

TÜRKİYE Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, gramajı düşürülen bazı gıda ürünlerinin aynı fiyat üzerinden satıldığını belirterek, "Birçok kalemde vatandaşa gizli zam yansıtılıyor. Ambalajlı ürünlerde gramajlara standart getirilmeli" dedi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
26 Eylül 2021 Pazar 11:10
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TESK Başkanı: Ambalajlı ürünlerde gramajlara standart getirilmeli

TESK Başkanı Bendevi Palandöken, gıda ürünlerinde gramajı düşürüp aynı fiyattan satanlara karşı vatandaşlara uyarıda bulundu. Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, tüketicinin cebinden çıkan para aynıyken, dolaba giren ürünün eksik olduğunu belirterek, "Sosyal medyada sık sık vatandaşlar tarafından paylaşılan ve bizlere de iletilen gıda ürünlerinde gramajın düşürülerek aynı fiyattan satışa devam edildiği görüntüler var. Daha önce de bu konuyla ilgili uyarılarımızı yapmış, esnafın hiçbir suçu ve bilgisi olmadığını belirtmiş, vatandaşlara dikkatli alışveriş yapmaları konusunda gerekli uyarılarda bulunmuştuk. Konuyla ilgili Ticaret Bakanlığı ve denetim ekipleri de çalışmaları hızlandırmış, cezaları artırmıştı. Fakat halen enflasyonu da olumsuz yönde etkileyen bu gramaj oyunları devam ediyor. Zeytin, peynir, yağ, kuruyemiş, çay ve benzeri onlarca farklı üründe bu durum yaşanıyor. Örneğin 250 gram tereyağının gramajı 225'e düşüyor, 180 gram paketli fındık aynı fiyatta kalırken 160 gram olarak satılıyor. Bunun gibi birçok kalemde vatandaşa gizli zam yansıtılıyor. Bunun için yapılması gereken ambalajlı ürünlerde gramajlara standart getirilmeli ve herkes istediği gibi gramajlarda oynamamalı" dedi.

'VATANDAŞ DENETİMİNİ YAPMALI'

Alışverişlerde bu tarz gizli zam oyunlarına karşı vatandaşın önce kendisinin kontrol etmesi gerektiğini belirten Palandöken, "Zabıta ekipleri denetimleri yapıyor fakat vatandaş önce kendi fiyat ve gramaj denetimini yapmalı. Piyasaları ve ceplerimizi doğrudan etkileyen bu etik dışı durumlara karşı uyanık olunmalı. Esnafımız ürünleri alıp satmak dışında hiçbir müdahalede bulunamıyor. Buna rağmen sanki esnafın dükkanında satılan ürünler, bu şekilde hile yapılıyormuş gibi bir algı söz konusu. Zincir marketlerden alışverişlerde bu konuda dikkatli olunmalı. Bununla birlikte yasal bir düzenlemeyle gıda ürünlerinin gramajlarının tüketicinin göreceği şekilde yazılma zorunluluğu getirilmeli. Gramaj standardı getirilmeli. Üretici değişiklik yaptıysa da bunu tüketiciye ve fiyatlara yansıtmak zorunda olmalı" ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TESKAmbalajürünAmbalalı ürünBendevi Palandöken
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