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TESK Başkanı Palandöken: Ramazan Bayramı'nda 25 milyar lira ciro bekliyoruz

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
27 Nisan 2022 Çarşamba 15:36
TESK Başkanı Palandöken: Ramazan Bayramı'nda 25 milyar lira ciro bekliyoruz

ANKARA - TÜRKİYE Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Bu yıl pandemiden kurtulmaya az bir zaman kaldığı için daha hareketli bir bayram olacak. Bu yıl tatlıdan kıyafete bayram cirosunun 25 milyar lira olmasını bekliyoruz" dedi.

TESK Genel Başkanı Palandöken, bayramlarda ve özel günlerde esnafın yüzünün güldüğünü belirterek, "Çarşı pazarlarda alışveriş hareketliliği başlamış durumda. Pandemiden de yavaş yavaş kurtulmak üzere olduğumuz için geçmiş birkaç bayrama nazaran bu bayramdan esnafımız umutlu. 25 milyar liralık beklediğimiz ciro, tatlıdan kıyafete, dolmuşçudan kuaföre yüzlerce sektördeki esnafımızın yüzünü güldürecek. Vatandaşımız, alışverişlerin yoğun olduğu bu dönemde '3 kuruş ucuz olsun' diye merdiven altı ürün satan yerleri değil bildiği ve güvendiği esnafı tercih etmeli. Piyasadaki fiyat dengesizliği yaşansa da esnafımızda her bütçeye uygun ürün var" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TESK Başkanı PalandökenRamazan BayramıCiro
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