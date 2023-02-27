Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
5.197,44
ALTIN
1.104,62
DOLAR
18,89
STERLİN
22,78
EURO
20,06
Balıkesir Üniversitesi Sözleşmeli personel alacak
Balıkesir Üniversitesi Sözleşmeli personel...
İstanbul Gedik Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
İstanbul Gedik Üniversitesi Öğretim...
Lokman Hekim Üniversitesi Öğretim elemanları alacak
Lokman Hekim Üniversitesi Öğretim...
Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor
Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi...

TESK, depremzede üyelerinin zararlarının tespiti için internet sitesinde bilgi formu oluşturdu

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, deprem bölgesindeki üyelerinin zararlarını tespit etmek amacıyla web sayfalarında "Deprem Bilgi Formu" oluşturduklarını bildirdi.

27 Şubat 2023 Pazartesi 18:55
TESK, depremzede üyelerinin zararlarının tespiti için internet sitesinde bilgi formu oluşturdu

Ankara

Palandöken, yazılı açıklamasında, 6 Şubat'ta meydana gelen ve "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından esnaf ve sanatkarlara yönelik bilgi formu uygulamasını hayata geçirdiklerini ifade etti.

Depremden zarar gören esnaf ve sanatkarları yeniden ayağa kaldırmak için yol haritası çizeceklerini belirten Palandöken, afet bölgesindeki 11 ilde, 415 meslek dalında, 367 bin esnaf ve sanatkar bulunduğuna işaret etti.

Bu esnaf ve sanatkarların zararlarının tespiti için "https://www.tesk.org.tr" internet sitesinde bilgi formu oluşturulduğunun altını çizen Palandöken, şunları kaydetti:

"Esnaf ve sanatkarlarımızın depremden ne ölçüde zarar gördüğünü ve kaç iş yerinin kaybedildiğini tespit ederek esnafımızı yeniden ayağa kaldırmak için çalışmaktayız. Bu kapsamda esnaf ve sanatkarlarımız web sitemizde yer alan Deprem Bilgi Formu'nu mutlaka doldurmalı."

AA

Anahtar Kelimeler:
Internet SitesiTESK
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Nebati: Tüm kurumlarımızın depremle ilgili kaynak taleplerini en hızlı şekilde karşılıyoruz
Bakan Nebati: Tüm kurumlarımızın depremle ilgili kaynak taleplerini en hızlı şekilde karşılıyoruz
Emtia piyasasındaki düşüş eğilimi sürüyor
Emtia piyasasındaki düşüş eğilimi sürüyor
TMO, depremzede üreticilerden kota sınırlaması olmadan alım yapıyor
TMO, depremzede üreticilerden kota sınırlaması olmadan alım yapıyor
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans