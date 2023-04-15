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TESK'ten, ara eleman sıkıntısının giderilmesi için mesleki eğitime önem verilmesi çağrısı

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Ülkemizin önemli sorunlarından olan ara eleman açığını kapatmak için gençler mesleki eğitime yönlendirilmeli ve mesleki eğitim süresi emekliliğe sayılarak cazip hale getirilmeli." dedi.

15 Nisan 2023 Cumartesi 11:50
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TESK'ten, ara eleman sıkıntısının giderilmesi için mesleki eğitime önem verilmesi çağrısı
Ankara

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kalıcı konutların tamamlanması için ara eleman ve usta bulmakta sıkıntı yaşandığını belirterek, "Ülkemizin önemli sorunlarından olan ara eleman açığını kapatmak için gençler mesleki eğitime yönlendirilmeli ve mesleki eğitim süresi emekliliğe sayılarak cazip hale getirilmeli." ifadesini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, deprem konutlarının zamanında teslimi için ara eleman yetiştirme çalışmalarına hız verilmesi gerektiğini bildirdi.

Depremlerin ardından kalıcı konutların tamamlanması için ara eleman ve usta bulmakta sıkıntı yaşandığını anlatan Palandöken, şu değerlendirmede bulundu:

"İki ayrı depremin ardından kalıcı konutların hızla tamamlanması için şantiyelerde çalışacak ara eleman ve usta bulmakta sıkıntı yaşanıyor. Geçmişte yaşanan ara eleman sıkıntısı yüzünden günümüzde usta bulmak da zorlaştı. Ülkemizin önemli sorunlarından olan ara eleman açığını kapatmak için gençler mesleki eğitime yönlendirilmeli ve mesleki eğitim süresi emekliliğe sayılarak cazip hale getirilmeli."

"Meslek teknik okullarının sayısı artırılmalı"

Palandöken, ara eleman yetiştirme ve meslek yüksekokulunun ülkenin önemli ihtiyaçlarından olduğuna dikkati çekti.

Buradan yetişen çocukların ve gençlerin ülkenin geleceğinde önemli rol üstleneceklerine işaret eden Palandöken, şunları kaydetti:

"Sanayide, berber ve kuaförlerde, terzilerde, kasaplarda ve daha çok meslek kolunda ara elaman sıkıntısı ciddi boyutlarda. Şu anda ülkemizin en önemli meselesi olan deprem konutlarının yeniden tamamlanması için şantiyelerde çalıştıracak yeterli sayıda usta yok. Ülkede mühendis çok ancak demirci, sıvacı, kalıpçı, kaynakçı, operatör, elektrikçi bulunamamakta. Bu nedenle meslek teknik okullarının sayısı artırılmalı, hızlandırılmış programlarla meslek eğitimlerine öncelik verilmeli."

Ekonomide çarkların dönmesini ve kalkınmayı sağlayacak, piyasaları canlandıracak en önemli adımın mesleki eğitimin güçlendirilmesi olduğunu vurgulayan Palandöken, şu ifadeleri kullandı:

"Ancak günümüzde, ne yazık ki meslek liselerinde yapılan staj ve işin öğrenildiği çıraklık eğitim dönemi emeklilikte geçerli olmuyor. Mesleki eğitim alan çırakların, sigorta başlangıcı çıraklık döneminden itibaren başlamalı, bu dönemdeki çalışmaları emekliliklerine yansıtılmalı. Ahilik kültürünün devam etmesi ve ekonominin ihtiyacı olan ara eleman eksiğinin kapatılması için mesleki eğitimi cazip hale getirmek şart."

AA

Anahtar Kelimeler:
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