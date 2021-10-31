TESK'ten tasarruf çağrısı: İsraf yapmamayı öncelik haline getirelim

ANKARA

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Dünya Tasarruf Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, tasarruf yapmanın maddi ve manevi ihtiyaç olduğunu söyledi. Tasarrufun önemine vurgu yapan Palandöken, "Büyüklerimizden her zaman kenara para ayırmak, kumbara kullanmak gibi nasihatler alırız. Çamaşır ve bulaşık makinelerini gece saatlerinde çalıştırdığımızda elektrik tasarrufu yapılacağı, bina yalıtımlarının ısı tasarrufu sağlayacağı, sebze meyve veya bulaşıkları akan suda değil de su dolu bir kapta yıkandığında su tasarrufu yapılabileceği gibi bilgileri sık sık duyarız. Fakat bu tasarruf önerilerini güncel hayatımızda ne kadar uygulayabiliyoruz, bunu sorgulamamız gerekiyor" diye konuştu.

'DAHA FAZLA HARCAMANIN HİÇBİR YARARI YOK'

Sürdürülebilir bir yaşam için de tasarrufun şart olduğunu belirten Palandöken "Enerjide, suda, elektrikte veya alışverişlerde daha fazla harcamanın hiçbir yararı olmadığı gibi aksine hem cebimize hem ekonomimize büyük miktarlarda zararı dokunuyor. Gıdaya, enerjiye ya da ekmek, suya ulaşımda sorun yaşamadan sürdürülebilir bir yaşam için tasarruf şart. Dünya Tasarruf Günü israf yaptığımız her konudaki alışkanlıklarımızı değiştirmek için bir bahane olsun ve enerjide, suda, ekmekte, gıdada, alışverişte her alanda biriktirmeyi, israf yapmamayı öncelik haline getirelim" ifadelerini kullandı.