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THY 10 ayda 60,5 milyon yolcu taşıdı

09 Kasım 2022 Çarşamba 12:22
THY 10 ayda 60,5 milyon yolcu taşıdı

İSTANBUL - Türk Hava Yolları (THY) 2022 yılının 10 aylık döneminde 60,5 milyon yolcu taşırken, filodaki uçak sayısı 388 oldu. Havayolu şirketi Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) trafik sonuçlarını açıkladı.

THY, 2022 yılı ekim ayına ilişkin hava trafik verilerine göre 2019 yılı Ekim ayı döneminde 6,6 milyon yolcuya hizmet verirken aynı rakama 2022 yılı Ekim ayında da ulaştı. Yolcu doluluk oranı ise söz konusu döneminde yüzde 85,2 olarak gerçekleşirken, yurt dışı doluluk oranı yüzde 85,1 yurt içi doluluk oranı ise yüzde 85,7 oldu. THY ayrıca arz Edilen Koltuk Kapasitesi’ni (AKK) salgın öncesi dönemi ifade eden 2019 yılının aynı dönemine göre yüzde 8 arttırarak 18 milyara çıkarttı.  Ekim ayı sonu itibari ile filosunda 388 uçak bulunan THY’nin taşıdığı kargo-posta ise 2019 yılının aynı dönemine göre yüzde 11,2'lik artışla 1,4 milyon tona ulaştı
 

YURT DIŞI DOLULUK ORANI YÜZDE 79,6 OLDU
 

THY'nin 2022 yılı Ocak-Ekim dönemini kapsayan 10 aylık verilerine göre ise yolcu sayısı 60,5 milyon olarak açıklandı. Dıştan dışa transfer yolcu sayısı 18,8 milyon olurken, yurt dışı yolcu doluluk oranı yüzde 79,6, yurt içi doluluk oranı ise yüzde 86,5 olarak gerçekleşti. Söz konusu dönemde toplam arz edilen koltuk km 168,9 milyar oldu. Taşınan kargo-posta ise 1,4 milyon ton olarak gerçekleşti. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
THYYolcu
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