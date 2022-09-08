THY, Ağustos ayında 7,8 milyon yolcu taşıdı

İSTANBUL - Türk Hava Yolları (THY), Ağustos ayında iç ve dış hat olmak üzere toplam 7,8 milyon yolcu taşıdı. Havayolu şirketinin 2022 yılı Ağustos ayı sonunda filodaki uçak sayısı 387 oldu.





Havayolu şirketi Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) 2022 yılı Ağustos ayı trafik sonuçlarını açıkladı. KAP'A yapılan açıklamada söz konusu ay içerisinde havayolu şirketi 7,8 milyon yolcuya hizmet ederken, Ağustos 2019 döneminde ise toplam yolcu 7,4 milyon olduğu belirtildi. Yolcu doluluk oranı Ağustos 2022 döneminde yüzde 86,1 olarak gerçekleşirken aynı dönemde yurt dışı doluluk oranı yüzde 85,3 yurt içi doluluk oranı yüzde 93,7 oldu. Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Ağustos 2019 döneminde 17,9 milyar iken, 2022 yılının aynı döneminde yüzde 14,2 artarak 20,4 milyar olarak gerçekleşti. Taşınan Kargo-Posta, Ağustos 2019 döneminde 130 bin ton iken, 2022 yılının aynı döneminde yüzde 13,5'lik artışla 148 bin tona ulaştı.





8 AYDA YOLCU SAYISI 46,6 MİLYON OLDU





Ocak-Ağustos 2022 dönemine ilişkin trafik verilerine göre THY, 2019 yılı aynı döneminde 49,7 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2022 yılının aynı döneminde 46,6 milyon olarak gerçekleşti. Dıştan dışa transfer yolcu sayısı Ocak – Ağustos 2019 döneminde 16 milyon iken 2022 yılının aynı döneminde 14,6 milyon oldu. Yolcu doluluk oranı yüzde 78,9 olarak gerçekleşirken, yurt dışı yolcu doluluğu yüzde 78,1 yurt içi yolcu doluluğu yüzde 86,1 oldu. Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Ocak – Ağustos 2019 döneminde 123,9 milyar iken, 2022 yılının aynı döneminde yüzde 6,1 artarak 131,6 milyar olduğu açıklandı. Taşınan Kargo-Posta, Ocak – Ağustos 2019 döneminde 982 bin ton iken, 2022 yılının aynı döneminde yüzde 13,3'lük artışla 1,1 milyon ton oldu.