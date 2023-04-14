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THY dünya futbolunun üç efsane ismini yeni reklam filminde buluşturdu

Türk Hava Yolları (THY), yeni reklam filminde dünya futbolunun üç efsane ismi Ronaldinho, Steven Gerrard ve Cafu'yu bir araya getirdi.

14 Nisan 2023 Cuma 16:31
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THY dünya futbolunun üç efsane ismini yeni reklam filminde buluşturdu
İstanbul

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne sponsor olan dünyadaki ilk hava yolu şirketi THY, çeyrek final müsabakaları ile yeni bir film yayınladı. Ronaldinho, Steven Gerrard ve Cafu'nun birlikte yer aldığı ilk yapım olma özelliğini taşıyan filmde, Brezilyalı freestyler Adonias Fonseca'nın çeyrek final takımlarına ev sahipliği yapan şehirlerde geçen maceraları anlatılıyor.

İstanbul'dan muhteşem kareler ile açılan film, THY'nin Business Class uçak içi eğlence sisteminde üç efsanenin Adonias'ın videosunu izlemeleriyle başlıyor. Film, oyuncuların İstanbul'a inişi sonrası Adonias ile karşılaşmalarıyla devam edip, UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin oynanacağı İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda son buluyor.

Filmin çekimleri, UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin gerçekleşeceği İstanbul'un da aralarında bulunduğu Londra, Manchester, Madrid, Milano, Napoli, Münih, Lizbon olmak üzere 6 ülkedeki 8 şehirde yaklaşık bir ayda tamamlandı.

Dünyanın destinasyon odaklı en büyük sosyal medya mecralarından Beautiul Destinations prodüktörlüğünde hazırlanan filmde, İstanbul'un en güzel yerlerinden Galata Kulesi, Balat, Süleymaniye Camisi, Çamlıca Camisi, Sultanahmet Meydanı, Eminönü, Galataport, Ayasofya Camisi, Galata Köprüsü, Karaköy, Boğaz ve İstiklal Caddesi'nden sahneler yer alıyor.

"Sporun birleştirici gücüne inanıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, UEFA Şampiyonlar Ligi ile olan sponsorluklarının Türk spor tarihinin en önemli işbirliklerinden biri olduğunu belirtti.

Bu özel etkinlik kapsamında, hazırladıkları filmi dünyanın dört bir yanındaki futbol tutkunlarına sunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Bolat, "Dünyanın en çok ülkesini birbirine bağlayan küresel hava yolu olarak, farklı kültürleri bir araya getiren sporun birleştirici gücüne inanıyor ve milyonlarca futbolseveri Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında İstanbul'da buluşturacak olmanın heyecanını yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

"İstanbul'un büyüsünü Türk Hava Yolları ile yaşamak farklı bir ayrıcalık"

Ronaldinho ise bu filmde, ülkesi Brezilya'dan bir yeteneğin yer almasının kendisini mutlu ettiğini belirterek, "Ayrıca, prodüksiyon içinde yer alan farklı destinasyonlar ve yapımdaki heyecan, sporun çeşitliliğini, enerjisini ve birleştirici gücünü tam olarak yansıtıyor. Dünyanın en muhteşem şehirlerinden biri olan İstanbul'un büyüsünü Türk Hava Yolları ile yaşamak farklı bir ayrıcalık. Türk Hava Yolları, geniş uçuş ağı ve olağanüstü hizmetleri ile dünyayı İstanbul'a bağlıyor. Böyle bir yapımın parçası olmaktan gurur duydum." değerlendirmesinde bulundu.

Steven Gerrard da futbolun pek çok farklı topluluğu bir araya getirme gücünü sportmenlik ile birleştiren ve herkesin heyecanla beklediği UEFA Şampiyonlar Ligi'nin tanıtımında THY ile yer almamanın heyecan verici olduğunu kaydetti.

"Bu film, futbol tutkusunu hayata geçiriyor"

Cafu da filmde yer almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Futbolun böyle bir proje ile birleştirildiğini görmek ve bu isimler ile bir araya gelmek bana ve tüm sporseverlere armağan niteliğinde. Bu film, görsel zenginliği ve senaryodaki heyecanı ile futbol tutkusunu hayata geçiriyor." ifadelerini kullandı.

THY'nin UEFA Şampiyonlar Ligi temalı bir diğer reklam filmi de bu ay içerisinde izleyicilerle buluşacak. Ayrıca, bu efsanelerin yer aldığı birçok film ve video da gelecek günlerde THY'nin sosyal medya hesaplarından yayınlanacak.

AA

Anahtar Kelimeler:
TürkHavaYollarıTHYYenireklamFutbolunefsaneleri
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