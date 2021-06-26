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THY günlük bin uçuş barajını aştı

İstanbul Havalimanı günlük 116 bin yolcu ağırladı

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
26 Haziran 2021 Cumartesi 14:05
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THY günlük bin uçuş barajını aştı

İSTANBUL - Aşılanmanın hızlanmasına paralel olarak, esnetilen seyahat yasaklarıyla artışa geçen seyahat talepleri, turizm ve havacılık sektörünü hareketlendirdi. Türk Hava Yolları (THY), salgının başlangıcından beri dün, ilk kez günlük bin uçuş barajını aşarken, aynı gün 840 uçağın iniş kalkış yaptığı İstanbul Havalimanı ise 116 bin yolcuyu ağırladı


 

GÜNLÜK BİN UÇUŞ BARAŞINI AŞTI

THY, salgın dönemindeki normalleşme sürecinde 863 uçuş gerçekleştirdiği 4 Haziran'dan sonra geçen 21 günlük sürede günlük uçuş sayısını yüzde 23.4 oranında arttırdı. Bu yılın ilk 5 ayında da Avrupa hava sahasının en çok uçuş gerçekleştiren havayolu olan THY, dün gerçekleştirdiği bin 65 uçuş ile de salgının başlangıcından beri ilk kez günlük bin uçuş barajını aşmayı başardı. THY'nin bin 65 uçuş gerçekleştirdiği 25 Haziran günü Türkiye'ye varış uçuşlarında yüzde 75.3, Türkiye çıkışlı uçuşlarda ise yüzde 68.2 doluluk oranıyla uçtu. Türkiye'ye geliş uçuşlarında doluluk oranında görülen yüksek oranda, turizm amaçlı seyahat eden yolcu talebinin pozitif etkisi görüldü.


 

"LİDER OLANA KADAR ÇALIŞACAĞIZ"

Sonuçları değerlendiren THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı, "Bu süreç, gökyüzüne yükselen uzun bir merdiven gibi. Güvenlik tedbirlerimizi aldık, ileriye odaklandık ve her basamakta daha güzel sonuçlar alarak yükseliyoruz. Çalışma arkadaşlarımızla emek vermeye, adım atmaya devam edeceğiz. Bulutların üzerinde lider olana kadar çalışacağız. Yeniden dört haneli uçuş rakamlarına ulaştığımız için mutluyum, her geçen gün hem bu sayıyı hem de doluluk oranımızı artıracağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı. 


 

İSTANBUL HAVALİMANI'NDA BİR GÜNDE 116 BİN YOLCU

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatı'nın verilerine göre salgın döneminde Avrupa'da en çok uçuş gerçekleştirilen havalimanı olarak zirvedeki yerine koruyan İstanbul Havalimanı ise aynı gün 116 bin yolcuya ev sahipliği yaptı. Salgının başlangıcından beri ilk kez 18 Haziran günü 100 bin yolcu sayısını geçen İstanbul Havalimanı'nı dün 37 bin 90'ı iç, 79 bin 90'ı da dış hat olmak üzere toplam 116 bin 180 yolcu kullandı. Aynı gün havalimanına 840 uçak iniş kalkış yaptı.

DHA

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THY Günlük Bin Uçuş Barajını Aştıİstanbul Havalimanı
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