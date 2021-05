THY, Newark seferlerine başladı

Uçuş ağını genişletmeye devam eden THY'nin ABD'deki yeni uçuş rotası Newark oldu. İstanbul-Newark hattında tarifeli seferler dün başladı. İstanbul Havalimanı'ndan 18.40'da kalkan ilk uçak yerel saat ile 22.35'te Newark Liberty Havalimanı'na inişini gerçekleştirdi. THY, Newark'a 13 Haziran 2021 tarihine kadar; pazartesi, çarşamba, cuma ve pazar olmak üzere haftada 4 sefer düzenleyecek. 13 Haziran tarihinden itibaren ise uçuşlar haftanın her günü yapılacak.

New Jersey eyaletinin en büyük şehri olan ve konumu itibariyle New York'a en yakın şehirlerden biri olan Newark, THY'nin New York'a seyahat eden yolcularına da alternatif bir ulaşım hattı sağlayacak. Newark'a tüm vergiler dahil gidiş-geliş bilet ücreti 655 dolardan başlıyor.



21 MAYIS-13 HAZİRAN TARİHLERİ ARASINDA GEÇERLİ OLAN UÇUŞ BİLGİLERİ

İstanbul Havalimanı -Newark hattında TK- 29 sefer sayılı uçuşlar, pazartesi, çarşamba, cuma , ve pazar yerel saat ile 18.40'da yapılacak. Newark-İstanbul Havalimanı arasında TK-30 sefer sayılı uçuşlar ise pazartesi, salı, perşembe ve Cumartesi yere saat ile 00.05'de gerçekleştirilecek.