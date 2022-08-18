THY ve Hizmet İhracatçıları Birliği’nden sağlık ihracatı iş birliği

İSTANBUL - Türk Hava Yolları (THY) ve Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) sağlık amaçlı Türkiye’ye gelen yabancıların ulaşımını kolaylaştırmak ve sağlık ihracatına katkı sunmak için iş birliği yaptı. İş birliğiyle sağlık hizmetleri sektörünü, 2023 yılında 5 milyar dolar ihracat hedefine taşımak hedefleniyor.





Bayrak taşıyıcı havayolu THY, HİB ile ‘iyi niyet anlaşması’ imzaladı. Buna göre THY 700’den fazla HİB üyesi sağlık sektörü kuruluşuna destek sunacak. İmza töreninde konuşan Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı ve HİB Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, “THY ve HİB arasındaki iş birliğiyle sağlık amaçlı gelen yabancıların ülkemize rahat ulaşmasını sağlamayı ve sağlık ihracatımıza katkı sunmalarını amaçlıyoruz” dedi.





“TÜRKİYE, KÜRESEL SAĞLIK ALANINDAKİ YILDIZINI GİDEREK DAHA DA PARLATIYOR”





İş birliğinin kısa sürede Türkiye’ye fayda sağlayacağını aktaran Bolat, “Bildiğiniz üzere, sağlık sektörümüz artık sadece Avrupa ve Orta doğu gibi yakın coğrafyaların değil, tüm dünyadan sağlık turistlerinin ilgi odağında. Sağladığı yüksek kaliteli ve uygun fiyatlı tedavi ile Türkiye, küresel sağlık alanındaki yıldızını giderek daha da parlatıyor. Tam teşekküllü modern hastanelerimiz ve uzman doktorlarımızla ağırladığımız sağlık turistlerimiz sağlıklarına kavuşarak ayrıldıkları ülkemizin adeta fahri temsilcileri olarak sektörümüzün tanıtımına büyük katkı sağlıyorlar. Türk Hava Yolları ailesi olarak turizmin geleneksel boyutunun dışında derinleşmesi ve sektörel açıdan çeşitlenmesi açısından da önem taşıyan böyle gelişmelerin paydaşı olmaktan memnuniyet duyuyor, elimizden gelen tüm desteği vereceğimizi ilan ediyoruz. 'Mutabakat Zaptı' şeklinde temellerini attığımız bu iş birliği, kısa sürede ülkemize, sağlık sektörümüze ve milli bayrak taşıyıcı Havayolumuza somut faydalar sağlayacak bir hale dönüşecek, Türkiye’ye gelerek şifa bulan yabancı misafir sayısının katlanarak artmasına hizmet edecektir” diye konuştu.





YOLCU GELİRLERİ YILIN İLK YARISINDA YÜZDE 8 ARTTI





Konuşmasında THY’ye yönelik bilgiler de paylaşan Bolat, “THY olarak 65 binden fazla çalışan, 386 uçaklık bir filo ve uçuş ağımızdaki 129 ülke ile dünyanın en çok ülkesine uçan havayolu konumundayız. Ülkemize, ekonomimize ve ihracatımıza yaptığımız katkıyı her geçen gün artırıyoruz. Yılın ilk yarısında, ortaklığımızın yolcu gelirleri 2019'un aynı dönemine göre yüzde 8 artarak yaklaşık 5,4 milyar dolara ulaşırken, kargo gelirleri ise 2,5 katına çıkarak 2 milyar dolar seviyesini aştı” ifadelerini kullandı.





“HİZMET İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2025 YILI HEDEFİNE 2023 YILINDA ULAŞACAK”





Türkiye’nin hizmet ihracatıyla ilgili bilgiler de veren Bolat, şunları söyledi:





“2021 yılında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 60 artışla 58,1 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren hizmet sektörleri, 26,5 milyar dolar da ticaret fazlası verdi. Bu yılın ilk yarısında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 69 artışla 33 milyar dolar tutarında hizmet ihracatı gerçekleştirirken, yaklaşık 14,5 milyar dolar tutarında hizmet ticareti fazlası sağlamış olduk. Yılın geri kalanının da çok verimli geçmesini bekliyor, yaptığımız çalışmalar neticesinde yılı hem çok iyi bir hizmet ihracatı rakamı ile hem de yüksek bir dış ticaret fazlası ile tamamlamayı hedefliyoruz. Hedefimiz 2022 yılı sonunda da 90 milyar dolar ihracat gerçekleştirmek ve 2025 yılı için belirlediğimiz 110 milyar dolar ve üzeri ihracat hedefimizi de 2023 yılında yakalamak.”





2023 HEDEFİ 5 MİLYAR DOLAR İHRACAT





HİB Yönetim Kurulu Üyesi ve Sağlık Hizmetleri Sektör Komitesi Başkanı Prof. Dr. Orhan Gazi Yiğitbaşı da “Geçtiğimiz yıl yaklaşık 1.6 milyar dolar ihracat gerçekleştiren sektörümüzün bu yılki beklentisi 2.5 milyar dolar ihracat. 2023 yılında ise sektör olarak hedeflediğimiz 1,5 milyon hasta ve 5 milyar dolar ihracata THY ile yaptığımız anlaşma sayesinde daha kolay ulaşacağımıza inanıyorum” dedi.