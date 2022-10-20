Ticaret BakanÄ± MuÅŸ'tan Ã‡ekya'ya 'ortak yatÄ±rÄ±m' Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

ANKARA - Ticaret BakanÄ± Mehmet MuÅŸ, "TÃ¼rkiye ve Ã‡ekya'nÄ±n; karÅŸÄ±lÄ±klÄ± avantajlÄ± lojistik konumlarÄ±, vasÄ±flÄ± iÅŸ gÃ¼Ã§leri ve uygun yatÄ±rÄ±m ortamlarÄ± ile iki Ã¼lkede ortak yatÄ±rÄ±mlar gerÃ§ekleÅŸtirebileceklerine inanÄ±yoruz. Bizler, yatÄ±rÄ±mcÄ±larÄ±mÄ±zÄ±n ve iÅŸ adamlarÄ±mÄ±zÄ±n Ã¶nÃ¼nÃ¼ aÃ§maya ve iki Ã¼lke ekonomik iliÅŸkilerinin geliÅŸtirilmesi iÃ§in her tÃ¼rlÃ¼ desteÄŸi vermeye hazÄ±rÄ±z" dedi.



Ticaret BakanÄ± Mehmet MuÅŸ, TÃ¼rkiye Odalar ve Borsalar BirliÄŸi'nde (TOBB) dÃ¼zenlenenÂ TÃ¼rkiye-Ã‡ek Cumhuriyeti Ä°ÅŸ Forumu'na katÄ±ldÄ±. Programda Bakan MuÅŸ'un yanÄ± sÄ±ra Ã‡ekya Sanayi ve Ticaret BakanÄ± Jozef Sikela ile TOBB BaÅŸkanÄ± Rifat HisarcÄ±klÄ±oÄŸlu ve iÅŸ insanlarÄ± yer aldÄ±. Bakan MuÅŸ, Ã‡ekya ile iliÅŸkilere deÄŸinerek,"Ã‡ekya iÅŸ birliÄŸimiz aÃ§Ä±sÄ±ndan Ã¶nem verdiÄŸimiz dost ve mÃ¼ttefik bir Ã¼lkedir. Ã–zellikle AB dÃ¶nem baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yÃ¶neten Ã‡ekya, GÃ¼mrÃ¼k BirliÄŸi'nin gÃ¼ncellenmesi sÃ¼recinin baÅŸlatÄ±lmasÄ±na yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±zda Ã¶nemli ortaklarÄ±mÄ±zdan biri olmuÅŸtur. Ãœlkelerimiz arasÄ±ndaki mÃ¼stesna iliÅŸki, sizlerin de yoÄŸun gayretleri sayesinde ekonomik alanda da kendisini gÃ¶stermektedir. Ã‡ok uluslu ÅŸirketler tedarik kanallarÄ±nÄ± yeniden ÅŸekillendirmek vasÄ±tasÄ± ile kÃ¼resel Ã¶lÃ§ekteki stratejilerinde Ã¶nemli deÄŸiÅŸikliklere gitmektedir. Ã–zellikle pandemi dÃ¶neminde AB'deki Ã¼reticilerin, tedarikÃ§ilerini yakÄ±n bÃ¶lgelere kaydÄ±rmak adÄ±na ciddi bir Ã§aba iÃ§ine gittiklerini ve TÃ¼rkiye'nin bu noktada gÃ¼Ã§lÃ¼ Ã¼retim altyapÄ±sÄ± ve lojistik avantajlarÄ± ile Ã¶ne Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± net bir ÅŸekilde gÃ¶zlemledik. Bu durum Ã‡ekya ile ticaretimize de yansÄ±mÄ±ÅŸ olup ikili ticaret hacmimizde bu zorlu sÃ¼reÃ§leri fÄ±rsata Ã§evirdiÄŸimizi ifade edebilirim. 2021 yÄ±lÄ±nda ikili ticaret hacmimiz bugÃ¼ne kadar kaydedilen en yÃ¼ksek ticaret hacmi olup 4,3 milyar dolar olarak gerÃ§ekleÅŸmiÅŸtir. Ticaretimizdeki bu artÄ±ÅŸ ivmesi ile bu yÄ±l sonunda 5 milyar dolara ulaÅŸacaÄŸÄ±mÄ±za bizim inancÄ±mÄ±z tamdÄ±r" dedi.



'HER TÃœRLÃœ DESTEÄžE HAZIRIZ'



Bakan MuÅŸ, iki Ã¼lke arasÄ±ndaki yatÄ±rÄ±mlara iliÅŸkin, "Pandemi ve jeopolitik risklerin doÄŸurduÄŸu belirsizlik ortamÄ±nda, Ã‡ek ÅŸirketleri TÃ¼rk firmalarÄ±nÄ±n kalitesi ve rekabetÃ§iliÄŸine olan gÃ¼venini korumuÅŸtur. Ãœlkemiz ticarette gÃ¼venilir limanlardan biri olma konumunu bir kez daha perÃ§inlemiÅŸ durumdadÄ±r. Ä°ki Ã¼lke yatÄ±rÄ±m iliÅŸkilerinde son dÃ¶nemde Ã¶nemli iÅŸ birlikleri ortaya Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±r. Ã–zellikle enerji, otomotiv ve lojistik gibi birÃ§ok sektÃ¶rde firmalarÄ±mÄ±z karÅŸÄ±lÄ±klÄ± olarak yatÄ±rÄ±mlarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmektedir. Sizlerin de bildiÄŸi gibi Ã¼lkemizin yatÄ±rÄ±m alanÄ±nda son 20 yÄ±lda gÃ¶sterdiÄŸi performansa benzer ÅŸekilde Ã‡ekya da yatÄ±rÄ±mlar alanÄ±nda Ã¶nemli bir destinasyon olmuÅŸtur. Ã‡ekya'nÄ±n bu performansla AB iÃ§inde kiÅŸi baÅŸÄ±na en fazla yabancÄ± sermaye Ã§eken Ã¼lkeler arasÄ±na girmesi ayrÄ±ca dikkat Ã§ekicidir. Bu itibarla Ã¼lkelerimizin karÅŸÄ±lÄ±klÄ± avantajlÄ± lojistik konumlarÄ±, vasÄ±flÄ± iÅŸ gÃ¼Ã§leri ve uygun yatÄ±rÄ±m ortamlarÄ± ile iki Ã¼lkede ortak yatÄ±rÄ±mlar gerÃ§ekleÅŸtirebileceklerine inanÄ±yoruz. Ãœlkelerimiz arasÄ±nda ticari ve ekonomik iliÅŸkilerde amaÃ§lanan seviyelere gelinebilmesi iÃ§in en Ã¶nemli gÃ¶rev Ã¶zel sektÃ¶re, yani siz sanayicilere dÃ¼ÅŸmektedir. Bizler, yatÄ±rÄ±mcÄ±larÄ±mÄ±zÄ±n ve iÅŸ adamlarÄ±mÄ±zÄ±n Ã¶nÃ¼nÃ¼ aÃ§maya ve iki Ã¼lke ekonomik iliÅŸkilerinin geliÅŸtirilmesi iÃ§in her tÃ¼rlÃ¼ desteÄŸi vermeye hazÄ±rÄ±z" diye konuÅŸtu.Â



HÄ°SARCIKLIOGLU: GÃœMRÃœK BÄ°RLÄ°ÄžÄ°'NÄ°N MODERNÄ°ZASYON MÃœZAKERELERÄ°NÄ°N BAÅžLATILMASINI Ä°STÄ°YORUZ



Rifat HisarcÄ±klÄ±oÄŸlu ise Ã‡ekya ile ticari iliÅŸkileri daha da geniÅŸletme arzusunda olduklarÄ±nÄ± belirterek, "TÃ¼rk iÅŸ insanlarÄ±nÄ±n AB Ã¼lkeleri ile ticaretini ve iÅŸ iliÅŸkilerini zorlaÅŸtÄ±ran Ã¼Ã§ Ã¶nemli konuya da deÄŸinmek istiyorum. Birincisi, Ã¶zellikle ticari faaliyetlerinde bulunmak isteyen TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n AB vize baÅŸvuru sÃ¼reÃ§lerinde yaÅŸadÄ±klarÄ± sÄ±kÄ±ntÄ±lar. Ä°kincisi, GÃ¼mrÃ¼k BirliÄŸiâ€™nin modernizasyon konusu. Bu konuda desteÄŸinize ihtiyacÄ±mÄ±z var. Biz, bir an Ã¶nce GÃ¼mrÃ¼k BirliÄŸi'nin modernizasyon mÃ¼zakerelerinin baÅŸlatÄ±lmasÄ±nÄ± istiyoruz. GÃ¼mrÃ¼k BirliÄŸi'ni yeÅŸil mutabakatÂ ile birlikte dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz. Her ikisi de TÃ¼rkiye-AB iliÅŸiklerinde olumlu gÃ¼ndem yaratacaktÄ±r. BatÄ± Avrupaâ€™ya yÃ¶nelik taÅŸÄ±malarÄ±mÄ±zda 'Slovakya-Ã‡ekya-Almanya' gÃ¼zergahÄ± TÃ¼rk taÅŸÄ±macÄ±larÄ± aÃ§Ä±sÄ±ndan her geÃ§en gÃ¼n Ã¶nem kazanan bir gÃ¼zergahtÄ±r. TaÅŸÄ±macÄ±larÄ±mÄ±z Slovakya geÃ§iÅŸlerinde sorun yaÅŸamÄ±yorken; Ã‡ekya'dan alÄ±nan kÄ±sÄ±tlÄ± sayÄ±daki transit geÃ§iÅŸ belgesi, BatÄ± Avrupa'ya yÃ¶nelik ihracatÄ±mÄ±z aÃ§Ä±sÄ±ndan yetersiz kalmakta. Ã‡ekya transit geÃ§iÅŸ belgesi kotasÄ±nÄ±n, taÅŸÄ±macÄ±lÄ±k sektÃ¶rÃ¼mÃ¼zÃ¼n ihtiyacÄ±na cevap verecek dÃ¼zeyde, minimum 25 bin adet seviyesine yÃ¼kseltilmesi gerekmektedir"Â ifadelerini kullandÄ±.



BAKAN SÄ°KELA: Ä°ZÄ°N SAYISINI ARTIRDIK



Ã‡ekya Sanayi ve Ticaret BakanÄ± Sikela da iki Ã¼lke arasÄ±ndaki iliÅŸkileri daha da gÃ¼Ã§lendirmek iÃ§in bugÃ¼n TÃ¼rkiye'de bulunduÄŸunu belirterek, "TÃ¼rkiye'den Ã‡ekya'ya transit geÃ§iÅŸ belgesinin kotasÄ±nÄ±n arttÄ±rÄ±lmasÄ±na yanÄ±t vermek istiyorum. Buradaki taÅŸÄ±macÄ±lÄ±k seviyesi, Ã¼lke aÃ§Ä±sÄ±ndan gerÃ§ekten Ã¶nemli sorun noktalarÄ±ndan biri. Bu anlamda verilen izin belgelerinin sayÄ±sÄ±; Ã¼lkeden geÃ§iÅŸ yapÄ±lan otoyolun Ã§ok uzun sÃ¼re boyunca yeniden yapÄ±m aÅŸamasÄ±nda kalmasÄ± nedeniyle otoyol Ã¼zerindeki trafiÄŸin azaltÄ±lmasÄ± gerekmiÅŸti. Ã‡ekya olarak tamamen AB Ã¼yesi olmayan Ã¼lkelere verilen yeni geÃ§iÅŸ belgelerinin verilmesini durdurduk. Bizler karÅŸÄ±lÄ±klÄ± iliÅŸkilerimize Ã¶nem veriyoruz. Ä°zin sayÄ±sÄ±nÄ± yakÄ±n zamanda 6 bin daha fazla artÄ±rdÄ±k" dedi.Â