Ticaret Bakanı Muş: Türkiye, kararlı adımlar atmaktadır

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Venezuela'da iş insanlarıyla "Türkiye-Venezuela Ticaret Heyeti ve B2B Görüşmeleri"nin açılışına katıldı.

Bakan Muş, açılış oturumundaki konuşmasında, karşılıklı ticari ilişkilerin geliştirilmesi ve bu iş forumunun düzenlenmesinde katkıları nedeniyle Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Venezuela makamlarına teşekkür etti.

Venezuela ile diplomatik ilişkilerin tesisinin 73'üncü yıl dönümünü kutladıklarını hatırlatan Muş, "Dost ve kardeş Venezuela ile sahip olduğumuz böylesi köklü ilişkiler bugünkü yakın işbirliğimizin sağlam temeller üzerinde yükseldiğini ifade etmektedir." dedi.

Muş, Türkiye'nin demokratik kurumlarını hedef alan hain darbe girişimi sonrası Venezuela'nın duruşuna dikkati çekerek, "15 Temmuz 2016 gecesi, ilişkilerimizde bir dönüm noktası teşkil etmiştir. Venezuela hükümeti ve halkı, Türkiye'nin anayasal ve meşru hükümetini desteklemiş, gerçek bir dostluk örneği göstermiştir." ifadelerini kullandı.

"İkili ilişkilerimizin geldiği nokta oldukça mutluluk vericidir"

İki ülke arasında 6 önemli anlaşmanın imzalandığını belirten Muş, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanlarımızın liderliğinde karşılıklı birçok resmi ziyaret gerçekleştirilmiş, bu çabalarımız neticesinde iki ülke ilişkileri farklı bir boyuta taşınmıştır. Geçen nisanda Türkiye Venezuela Ortak İşbirliği Komisyonu 3. Toplantısı gerçekleştirildi. Ticaretten turizme, tarımdan sağlığa birçok alanda işbirlikleri tesis edildi. Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro'nun haziran ayında Türkiye'ye yaptığı ziyarette karşılıklı ilişkilerimiz en ileri düzeyde ele alınmıştır. İkili ilişkilerimizin geldiği nokta oldukça mutluluk vericidir."

Venezuela'ya uygulanan tek taraflı yaptırımların haksız olduğunu dile getiren Muş, "Bunu reddediyoruz, bu yaptırımların dost ve kardeş Venezuela halkını son derece olumsuz etkilediğini düşünüyoruz. Bu, ayrıca 3. ülkelere ve serbest ticarete zarar vermektedir. Ülkemiz bundan önce olduğu gibi bundan sonra da Venezuela'nın yanında olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Muş, ABD ile Venezuela arasında geçen yıl başlayan temasların iki ülke ilişkilerini normalleştirilmesini ve uygulanan haksız yaptırımların tamamen kaldırmasına vesile olmasını temenni ettiklerini aktardı.

"Venezuela ile ilişkilerde somut adımlar atıyoruz"

Muş, Venezuela ile son dönemde geliştirilen güçlü bağların ticaret verilerine de yansıdığını kaydederek şöyle devam etti:

"Dünyanın beşten büyük olduğuna inanan, küresel sorumlulukların ve zenginliklerin daha adil paylaşılması gerektiğini düşünen Türkiye, Latin Amerika ve Karayipler bölgesi ile ilişkilerini geliştirmek için kararlı adımlar atmaktadır. Venezuela ile ilişkilerde somut adımlar atıyoruz. Ekonomik ilişkilerimizin hukuksal çerçevesini çizmek amacıyla adımlar atıyoruz ve yatırımların karşılıklı teşvikiyle korunması anlaşmasının da yakın zamanda imzalanmasını ümit ediyoruz. Ticaret verilerini görmekten mutluluk duyuyoruz, 2019'da 152 milyon dolar seviyesinde olan ticaret hacmimiz geçen yıl yaklaşık 1,1 milyar dolara ulaştı."

2022'de 500'ün üzerinde firmanın Venezuela ile ticari ilişki kurduğuna dikkati çeken Muş, şunları kaydetti:

"Venezuela'nın en çok ihracat yaptığı ülkeler sıralamasında ülkemiz 2021'de ikinci sıraya yükselmiş durumdadır. Tek taraflı yaptırımların yol açtığı zorluklar, salgın ve küresel sorunlara rağmen bunu başarıyoruz. İkili ticaret hacmimizi, Sayın Cumhurbaşkanımızın (Recep Tayyip Erdoğan) belirlediği hedef doğrultusunda kısa vadede 3, orta vadede 5 milyar dolar seviyesine çıkartmak istiyoruz. Bu çerçevede, ticari ilişkilerimizi tarımdan turizme, enerjiden lojistiğe kadar ekonominin her alanında çeşitlendirmeye önem veriyoruz. Türk Hava Yolları (THY) haftanın her günü İstanbul-Karakas yolcu hizmeti veriyor, aynı zamanda Venezuela yönüne de hava kargo taşımacılığı hizmetlerine başlamış bulunuyor."

"Türkiye olarak tecrübelerimizi her zaman paylaşmaya hazırız"

Bakan Muş, Venezuela'nın zengin kaynaklarına işaret ederek şu ifadeleri kullandı:

"Yatırımların cazibeli hale getirilmesi amacıyla uygulanacak teşvikleri yakından takip etmeye davet ediyorum. Firmalarımız sosyal konut, hastane, enerji altyapısının onarımı, petrol ve doğal gaz sahalarının modernizasyonu, metro ve tren hatlarının yapımı gibi projelerde yer alabilirler. Venezuela'da tarım arazilerinin ıslahı, ürün yetiştirilmesi ve pazarlanması noktasında da ortak yatırımlar yapabiliriz diye düşünüyoruz. Tarım ve balıkçılıkta kullanılan makine ve ekipmanların modernizasyonu noktasında ülkemiz ile Venezuela arasında ciddi işbirliği potansiyeli olduğunu değerlendiriyoruz. Türkiye olarak tecrübelerimizi her zaman paylaşmaya hazırız."

İki ülkenin de en üst düzeyde güçlü iradeye sahip olduğunu vurgulayan Muş, "2022'yi 4 karşılıklı resmi ziyaret, 9 yeni anlaşma ve 1,1 milyar dolara ulaşan bir ticaret hacmi ile karşılıklı güzel başarılara imza atarak tamamladık. Siz iş insanlarımızla bu iradeyi hayata geçireceğimize inanıyorum. İki ülke arasında yakalanan bu sinerjinin bizleri 2023'te yeni başarılara taşımasını umut ediyorum." dedi.