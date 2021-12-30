Tırport, Doğu Avrupa-Çin arasındaki 1.5 trilyon dolarlık lojistik pazarına göz dikti 

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Türk lojistik teknolojileri startup’ı Tırport, Re-Pie’ın liderliğinde aldığı yatırımla Doğu Avrupa-Çin arasındaki 1.5 trilyon dolarlık lojistik pazarını hedefliyor.

Dünyada üretim son 30 yıl içinde kademeli bir şekilde Çin ve Güney Asya'ya kaydı. Pandemi sırasında bazı Avrupa ülkeleri bir de baktılar ki, ülke sınırları içinde tuvalet kağıdı, çocuk bezi bile üretemez hale gelmişler. Çin ve Güney Asya'da üretilen mallar, batıdaki nitelikli pazarlara taşınırken, Pandemi ile birlikte ortaya çıkan tedarik zinciri ve konteyner krizleriyle lojistik maliyetlerinde çok ciddi artışlar oldu.

Tedarik zinciri krizinin aşılabilmesi için bugünlerde Avrupa-Çin arasındaki lojistik hattında karayolu taşımacılığının adeta yeniden yazıldığını anlatan Tırport Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Akın Arslan, şunları söyledi:

“Son 2 yıl içinde Avrupa-Çin arasındaki kuzey lojistik koridorundaki yük taşıma trafiği 7 kattan fazla arttı. Yapay-zeka destekli teknolojilerle optimize edilen Intermodel çözümler, yeşil gümrük gibi yeni nesil gümrük geçiş teknolojilerinin devreye girmesi, yüzbinlerce kamyoncu ağını yönetmeye aday Tırport gibi dijital platformlar, fintech teknolojilerle güçlendirilmiş navlun ödeme sistemleri adeta ezber bozuyor. Tırport olarak, Re-Pie’ın liderliğinde aldığımız yatırımla Doğu Avrupa-Çin arasındaki 1.5 trilyon dolarlık lojistik pazarını hedefliyoruz.” dedi.

Türkiye’yi lojistikte çok büyük fırsatlar bekliyor

Konjonktürel avantajlar iyi değerlendirilirse Türkiye’yi lojistikte çok büyük fırsatların beklediğini vurgulayan Tırport Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Akın Arslan, şunları kaydetti:

“Dünyadaki tüm üreticilerinin hedef pazarı konumunda olan Avrupa’nın yanı başında yer alan Türkiye, sadece 3 saatlik bir uçuş ile 60’ın üzerinde ülkeye ulaşımın mümkün olması, sahip olduğu üretim yetkinlikleri, lojistik avantajları ve nitelikli iş gücü fırsatlarıyla dikkat çekiyor. Türkiye’de üretilen bir mal, gümrük beklemeleri olmasa 3 günde Avrupa’da her yerine taşınabiliyor. Tırport, sahip olduğu teknolojileri önümüzdeki günlerde konvansiyonel lojistik güçleriyle birleştirerek Avrupa-Türkiye arasında dev bir dijital lojistik koridor yaratacak. Bu dijital gücün, Türkiye’ye milyarlarca dolarlık üretim odaklı yabancı sermaye akışını da teşvik edebileceği değerlendiriliyor. Tırport, gelecek yıl yapacağı global atakla, bir tarafta Doğu Avrupa, diğer tarafta Çin olacak şekilde, içinde Türkiye, Rusya, Gürcistan, Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan, Özbekistan, Kırgızistan'ın olduğu 1 milyar nüfusa hükmeden, 20'ye yakın ülkeyi kapsayan Kuzey Lojistik Koridorunun 5 yıl içinde en büyük dijital aktörü olmaya adaydır. Tırport olarak, bölgede günlük 100 binin üzerinde FTL/LTL taşımayı yönetmeyi, gümrük geçişlerini arttırılmış zeka destekli teknolojilerle hızlandırmayı, deniz-hava-kara-demiryolu entegrasyonları ile lojistikte yeni bir çağı başlatmayı ve 20 ülkeden 2,5 milyonun üzerinde kamyoncuya "Operated By Tırport" konsepti ile ev sahipliği yapmayı hedefliyoruz.” diye konuştu.

Re-Pie, Tırport’a yatırım yaptı



Lojistik sektöründeki fırsatları gören; Getir, Colendi gibi önde gelen teknolojilere öncü yatırımlar yapmış, profesyonel duruşu ve varlığıyla yer aldığı yatırımlara değer katmış Re-Pie Portföy, geçtiğimiz hafta geleceğin lojistiğinin büyük oyuncusu olma yolunda ilerleyen Tırport’a yatırım yaptığını açıkladı. Türkiye'nin faaliyet izni almış ilk alternatif yatırım fonu yönetim şirketi olan Re-Pie Portföy, farklı alanlara yaptığı yeni yatırımlarla büyümesini sürdürüyor. Toplam portföy hacmini 5,2 milyar lira seviyesine çıkaran şirket, teknoloji ve yenilik odaklı iş modellerine yaptığı yatırımlara bir yenisini daha ekledi. Re-Pie Portföy, bünyesinde bulunan Birinci Karma Teknoloji GSYF üzerinden, Türk lojistik sektörünün dijital dönüşümüne liderlik etme hedefiyle yoluna devam eden Tırport'a yatırım yaptığını açıkladı. Yatırım turuna, Avrupa'dan Encore Holding de katıldı. Tırport yaklaşık 60 kişilik ekibiyle günde 4 binin üzerinde FTL taşımayı yönetiyor, 80 binin üzerinde kamyoncuya ev sahipliği yapıyor, 6 dilde, 7 ülkede tüm dijital platformlarda (iOS, Android, web, iPAD) faaliyet gösteriyor. 2022 itibariyle Avrupa-Türkiye arası LTL ve Doğru Avrupa’dan Çin’e uzanan Kuzey Lojistik Koridorunda yapılanmayı hedefliyor.Halen Crunchbase'te dünyanın en önemli 10 lojistik teknolojisi ve dijital yük servisleri arasında yer alan Tırport, sahip olduğu yapay-zeka destekli teknolojiler ve dijital platform gücüyle önümüzdeki 5 yıl içinde Doğu Avrupa-Çin arasındaki lojistik koridorun en büyük oyuncusu olmayı hedefliyor.