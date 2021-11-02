Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 22
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
1,543.81
ALTIN
550.46
DOLAR
9.54
STERLİN
13.02
EURO
11.07
Sınavla Strateji ve Bütçe Uzman Yardımcısı Alınacak
Sınavla Strateji ve Bütçe...
İstanbul Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alıyor
İstanbul Üniversitesi Sözleşmeli Personel...
Akşehir Belediyesi memur alımı yapıyor 
Akşehir Belediyesi memur alımı...
Sözleşmeli Arama ve Kurtarma Teknisyeni Alınacak
Sözleşmeli Arama ve Kurtarma...

Tırport teknolojilerinin yük sahiplerine sağladığı 7 değer nedir?

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
02 Kasım 2021 Salı 13:33
0 Okunma
Tırport teknolojilerinin yük sahiplerine sağladığı 7 değer nedir?

DİNÇER KARACALAR

Lojistik sektörünün uçtan uca dijital dönüşümüne öncülük eden Tırport, sahip olduğu teknolojiler ile lojistik firmaları, üreticiler ve kamyoncuların mevcut iş akış süreçlerini etkin yönetmelerine imkan sağlıyor. Lojistikte, Avrupa’nın önde gelen 3 dijital platformu arasında yer alan Tırport, iOS, Android, iPAD ve WEB Dashboard’lardan 5 ülkede ve 6 dilde hizmet veriyor.

Artırılmış zeka destekli çözümleriyle lojistiğin dijital dönüşümüne rehberlik ettiklerini belirten Tırport Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Burcu Kale, Tırport’un yük sahiplerine (Shipper) kattığı değerler hakkında şunları söyledi:

1- Tüm dijital platformlardan hizmet veren Tırport’la, yük sahipleri operasyonlarını uçtan uca yönetebilir, tüm taşıma süreçlerini anlık olarak izleyebilirler. Yükleme ve boşaltma noktalarına giriş-çıkışlar, yoldaki beklemeler ve gecikme durumları hakkında anında bilgi sahibi olabilir ve gerektiğinde anında müdahale edebilirler.

Operasyonel süreçlerini uçtan uca yönetmek, iş akış süreçlerini ayrıntılı analiz etme gücü verir. Böylece, operasyonlarını optimize ederek iş yükünü ve hata oranını azaltarak maliyetlerini düşürürler.

2- Acil kamyon ihtiyaçları olduğunda Tırport üzerinden müsait ve güvenilir kamyonculara hemen ulaşabilirler, performanslarını inceleyerek seçtikleri kamyonculara yük önerebilirler.

3- Çalıştıkları kamyonculardan taşıma performansından memnun kaldıklarını “Onaylı Kamyoncu” olarak tanımlayabilir, acil çıkan ihtiyaçlarda öncelikle onlara yük önerisinde bulunabilirler.

4- Tırport’la belgelerini dijital olarak yönetme gücüne kavuşurlar. Her taşımaya ait kamyoncu belgeleri ve teslimat evrakları dijital olarak arşivlenir; ihtiyaç anında ilgili taşımaya ait evraklara kolayca ulaşılabilir. Tırport teknolojileri, yükleme ve boşaltma noktalarına ulaşmadan taşıma evraklarının yüklenmesine izin vermez. Böylece yük sahipleri hem yüklerinin hem de taşıma evraklarının güvende olduğu bilir.

5- Tırport’la üreticiler müşterilerine ürünlerinin taşıma sürecini canlı olarak izletip, irsaliye ve faturalarına ulaşmalarını sağlayabilirler, yapmaları gereken Tırport’un taşımaya özel güvenli SSL linkini müşterileriyle paylaşmalarıdır. Tırport’lu kamyoncunun aracına yükleme yapıldığında, yükün tüm taşıma bilgileri sisteme dijital olarak işlenir. İrsaliyenin yüke ilişkin detaylarının yanında yükleme ve teslim noktaları, yükleme ve boşaltma zamanları ve şartları da yük bilgilerine eklenir. Kamyon yola çıkarken Tırport o taşımaya özel güvenli bir SSL link üretir. Bu link tıklandığında yükün tüm irsaliye bilgilerinin yanında nakliye süreci canlı olarak izlenebilir. Böylece müşterilerine daha iyi bir müşteri deneyimi yaşatırlar.

6- Navlun ödemelerini kamyoncuların Tırport Kartına yapabilirler. Böylece çalıştıkları kamyoncuların hesaplarına gelen ödemeden anında haberdar olmalarını, tek bir bankaya bağlı kalmadan tüm ATM’lerden 7/24 nakit çekim yapmalarına ve yakıt dahil birçok avantajlardan yararlanmalarına olanak sağlayabilirler.

7- Gerçek zamanlı veriye dayalı olarak operasyonel süreçleriyle ilgili ihtiyaçları olan her türlü raporlara ulaşarak, sağlıklı öngörülerde bulunabilirler.

Anahtar Kelimeler:
Tırport Teknolojilerinin Yük Sahiplerine Sağladığı 7 Değer Nedir
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kuraklık buğday ekimini geciktirdi
Kuraklık buğday ekimini geciktirdi
Kuraklıktan etkilenen çiftçi, gübre zammından etkilenmeyecek
Kuraklıktan etkilenen çiftçi, gübre zammından etkilenmeyecek
Uyumsoft, kadın istihdamında dünyayı 2’ye katladı....
Uyumsoft, kadın istihdamında dünyayı 2’ye katladı....
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans